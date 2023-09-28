محور عتق العسكري يقيم حفلًا خطابيًا واستعراضيًا بمناسبة الذكرى الـ٦١ لثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقام محور عتق العسكري بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، حفلًا خطابيًا واستعراضيًا لوحدات رمزية من قوات المحور بمناسبة الذكرى الـ٦١ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.



وفي كلمته خلال الحفل، أكد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن احمد العابسي، أن هذا اليوم المجيد سيظل رمز إكبار وشموخ لشهداء سبتمبر، وكل الشهداء الميامين الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن لكبح الكهنوت الإمامي ومخلفاته.



وأشاد اللواء العابسي، بدور محور عتق وتضحيات منتسبيه وتاريخهم النضالي والبطولي في حماية الوطن والمكتسبات والثوابت الوطنية.



ومن جانبه، قال رئيس أركان اللواء الثاني مشاة جبلي المقدم عمر رويس، إن يوم الـ26 من سبتمبر كان يوماً مشهودًا جسّد تضحيات اليمنيين ضد التسلط الإمامي، مؤكداً أن هذا اليوم سيظل ملهماً للأبطال للتحرر من كل براثن الكهنوت.



كما أكد المقدم رويس، جاهزية أبطال محور عتق لتحرير كل شبر من أرض الوطن من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.



وشهد الحفل الذي حضره مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد حسن الفهد، وعدد من القيادات العسكرية، عرضًا عسكريًا لوحدات رمزية من قوات المحور العسكرية والأمنية، وكلمات خطابية وقصائد شعرية وصلات غنائية وفنية.

