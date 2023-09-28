تواصل احتفالات مدارس تعز بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاحتفالات والعروض في محافظة تعز، اليوم الخميس، احياء للعيد الوطني الـ62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة والتي اطاحت بالنظام الإمامي الكهنوتي.



ونظمت مديرية المواسط حفلا فنيا وخطابيا في مدرسة ٢٦ سبتمبر بمنطقة الأعلوم بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وأركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، والعميد عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء 35 مدرع، ووكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي وعدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية.



وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والأناشيد الوطنية وعروض ولوحات سبتمبرية رسمها طلاب مدارس الحجرية جسدت عظمة ثورة سبتمبر الخالدة وما حملته من ثمار تمثلت بالجمهورية والحرية والعدالة والمساواة.





وفي كلمة السلطة المحلية، أشار وكيل أول محافظة تعز، إلى أن ثورة 26 سبتمبر مثلت ميلاد فجر جديد في تاريخ اليمن المعاصر، أضاء لليمنيين مسار الحياة واقامة نظام جمهوري ديمقراطي يتسم بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة..



وأكد على المضي قدما خلف القيادة السياسية في مواجهة الانقلاب الحوثي والحفاظ على الدولة والجمهورية سلما او حربا وفق البنود المتفق عليها.



وقال المخلافي، إن "زخم مدينة تعز الثوري ما زال حاضرا في عمق ثورة سبتمبر وامتدادها المتواصل إلى اليوم في وجه التمرد والانقلاب الحوثي".



وأشار إلى أن لأبناء ورجال تعز ومناطق الحجرية على وجه الخصوص، دورا بارزا في ثورة 26 سبتمبر، وبناء الدولة ومقاومة مشاريع الموت والجهل الإمامية .



وأضاف، أن احتفالات شعبنا هذا العام في عموم الوطن وفي مناطق سيطرة الحوثيين، كان لها إضافة نوعية، بكونها جاءت بدافع ذاتي صادق في قلوب الشعب، تعبيرا عن تمسكهم بقيمة ثورة سبتمبر وأهدافها النبيلة.



ولفت المخلافي إلى أنه اتضح للجميع مدى حقد جماعة الحوثي وحربها على الشعب وأهداف الثورة وذلك بقيامها بقمع الشباب في مناطق سيطرتها بعدما رفعوا العلم ورددوا الهتافات الوطنية.



وثمن تضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة وخلفهم الحاضنة الشعبية، الصامدون المرابطون في الثغور والجبال وهم يقفون بصبر وثبات وشموخ رافعين راية الجمهورية، ويسطرون ملاحم بطولة في وجه الة الموت والجهل الإمامية .



من جهته قال قائد اللواء 35 مدرع إن ثورة 26 سبتمبر، ليس مجرد يوم عابر او ذكرى عابرة، بل مثلت محطة تحررية وانطلاقة لميلاد جديد لليمن بإنهاء عهد الظل والجهل والنظام الكهنوتي .



وأشار العميد الشمساني إلى أن مليشيا الحوثي اليوم تمارس أبشع أنواع الظلم ضد اليمنيين، كما كانت تمارسه السلالة الإمامية، وما زالت هذه الجماعة تحمل في داخلها حقد أسود وتقوم بانتهاكات ضد المواطنين والهوية الوطنية .





في السياق، نظمت مدرسة زيد الموشكي للبنات بمدينة تعز، احتفالا وعرضا بمناسبة الذكرى ٦١لثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة، بحضور مدير مكتب التربية والتعليم عبدالواسع شداد والذي اشاد بالاحتفال وتنظيمه وأهمية ذلك في مواجهة الأفكار السلالية.



وقال شداد في كلمته إن "الحوثيين إن حاولوا انتزاع العلم الوطني من أيدي المحتفلين فإنه مغروس في قلوب الشعب ولا يمكن محوه؛ لأنه مبادئ وقيم مزروعة فينا".



وأكد أن الشعب سيحارب لوثة الإمامة وأفكارها البغيضة الجاهلية بالعلم والقلم، وإن لم تعد المليشيا لرشدها فإن الأجيال قادرة على غسل لوثة أفكارها العنصرية.



وتشهد مدارس مدينة تعز احتفالات متواصلة بمناسبة ذكرى الثورة السبتمبرية التي اجتثت نظام الإمامة وسط أجواء شعبية مبتهجة بالذكرى ٦١ في عموم البلاد.