يشمل 14 منشأة.. العرادة وبن نهيد يضعان حجر الأساس لاستكمال مشروع مطار مأرب الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن طيار صالح سليم بن نهيد، اليوم الخميس، حجر الأساس لاستكمال تنفيذ مشروع مطار مأرب الدولي شمال شرقي اليمن.



جاء ذلك تزامناً مع احتفالات شعبنا أعياد الثورة اليمنية ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر )، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتشمل المنشآت، مباني المطار، وعددها 14 منشأة إضافة إلى أعمال الساحات والمواقف والطرقات والرصف للمدرج والمدخل. وسيقدم عند التشغيل خدمات تسيير الرحلات الداخلية والدولية، والشحن الجوي للصادرات والواردات، وتزويد الطائرات بالوقود وصيانتها .



وأكد العرادة على أهمية المطار من الناحية الخدمية والإنسانية والاقتصادية والسياحية والثقافية وربط المحافظة بالعالم، خاصة ومحافظة مأرب اليوم تحتضن الملايين.



ولفت عضو المجلس الرئاسي إلى أن المطار خدمة وطنية وليس لمحافظة فقط، فهو سيخدم مواطني الجمهورية اليمنية كحال بقية المطارات الرئيسية في الجمهورية.



وشدد على سرعة استكمال الأعمال المتبقية لهذا المطار الحيوي والمهم الذي يأتي في مرحلة مهمة وصعبة، معربا عن شكره للسعودية التي أهدت للمحافظة مدرج المطار، وإصدار العاهل السعودي وولي عهده توجيهاتهم بتمويل إنشاء المطار الرئيسي.

من جانبه أوضح الكابتن بن نهيد أن مأرب لديها مطار مسجل من سنين وتحظى بخدماته، وهذا المطار هو تغيير في الموقع فقط، مؤكدا أنه سيكون إضافة نوعية لهذه المنطقة الشرقية بشكل عام وسيمثل بوابة مهمة في حياة محافظة مأرب والمحافظات المحاذية.



ولفت إلى أن المطار يحظى موقعه من الجوانب الفنية بامتيازات عن خصائص المطارات الأخرى من حيث قابليته للتشغيل السليم وضمان السلامة والجانب الاقتصادي والتشغيل التجاري المثمر من حيث ارتفاعاته عن سطح البحر وطول الممرات والتجهيزات الفنية التي سوف تتم لاحقاً.



وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران عن استعدادهم لبذل كافة الجهود للإنجاز في أقصر فترة وبالمواصفات العالمية، مضيفا، "نتمنى قريباً أن نكون من ضمن ركاب الرحلة الأولى التي سوف تهبط في هذا المطار".



وكان عضو مجلس القيادة خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران والفريق الهندسي المرافق له الذي يزور المحافظة، قد اطلع على جهود الهيئة المبذولة للإسراع في استكمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم.



كما اطلع على الإجراءات المتبقية من أجل تسجيل المطار لدى الهيئات العربية والدولية للطيران المدني والحصول على كود دولي للمطار والتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للطيران والسلطة المحلية لتسهيل وتذليل الصعوبات والعقبات من أجل الوصول لتشغيل المطار في أقرب مدة ممكنة.



واستمع اللواء العرادة إلى شرحٍ من مدير عام مستويات المطارات بهيئة الطيران المصمم لمشروع المطار المهندس ماهر محسن الحداد، أكد فيه أن تصاميم جميع أجزاء مشروع المطار تمت من قبل كادر استشاري متخصص في تصميم المطارات في الهيئة العامة للطيران بعدن.



كما تمت وفقاً للأسس والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني(الايكو) لتصميم منشآت وأرصفة المطارات والاشتراطات الدولية لتصميم المطارات وروعيت فيها أعلى معايير سلامة الطيران الدولية، لاستقبال 1250 رحلة سنوية تنقل 187 ألفا و200 مسافر، وبنمو سنوي معدله 15 في المائة.



وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمطار صممت لاستقبال معظم طرازات الطائرات التي يصل وزنها إلى 200 طن، واستقبال طائرتين كبيرتين في ذات الوقت.