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رابطة الأمهات تطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح المختطفين على ذمة الاحتفال بثورة سبتمبر

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المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، مليشيا الحوثي بإطلاق سراح المختطفين، الذين اختطفتهم مؤخرًا على خلفية مشاركتهم في فعاليات إحتفائية بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة.

وأدانت الرابطة في بيان صادر عنها، موجة الاختطافات التي طالت المدنيين المسالمين في مناطق سيطرة الحوثي بالتزامن مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

ودعت رابطة الأمهات، لإيقاف انتهاك حرية التعبير، والتي قالت بأنها "جريمة يعاقب عليها القانون، وتعيق عملية السلام في اليمن".

وخلال الأيام الماضية اختطفت جماعة الحوثي أكثر من ألف شخص في صنعاء، فضلا عن اختطاف العشرات من المتظاهرين في محافظتي إب والحديدة تنديدا بتمزيق الحوثيين للعلم الوطني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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