لجنة العقوبات تحث مليشيا الحوثي على وقف تجنيد الأطفال ونشر خطاب الكراهية

المنامة - ياسر ابراهيم - حثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي، التوقف عن تجنيد الأطفال ونشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، في البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، نشرته وكالة سبأ الحكومية.

ودعت اللجنة "الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين، التوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال".

وجاء البيان بناءً على توصيات فريق الخبراء إثر تحقيقاته التي اجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات جماعة الحوثي وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض على العنف.