خلال لقائه السفير الأمريكي.. بن عزيز: مليشيا الحوثي لا تؤمن بالتعايش ونهجها التمرد على الاتفاقيات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن إيران مستمرة في تزويد مليشيا الحوثي بالسلاح المتطور والصواريخ الباليستية والطيران المسير والألغام البحرية الذي ينتجه التصنيع الحربي التابع للحرس الثوري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة فقد كرس اللقاء لمناقشة التعاون والتنسيق المجالات العسكرية والأمنية، وخصوصا في مجال دعم قدرات القوات المسلحة اليمنية وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية على أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية وعلى جهود مكافحة الارهاب.

وأوضح بن عزيز أن تجارب اليمنيين في السلام مع مليشيا الحوثي مريرة في مختلف المراحل، لافتا إلى أن عقيدتها العنف والتمييز العنصري وهي لا تؤمن بالسلام والتعايش، ونهجها التمرد على المواثيق والعهود.

ولفت إلى استمرار العمليات العدائية الحوثية على المدن والمصالح العامة واعتداءاتها على مواقع الجيش والمقاومة في ظل التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأبدى بن عزيز، تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب العسكرية والأمنية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة اليمنية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن والاستقرار.

وثمّن الفريق بن عزيز مواقف الولايات المتحدة الداعمة للحكومة اليمنية، ودعم جهود إحلال السلام الدائم في اليمن المستند إلى المرجعيات الأساسية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها البحرية الأمريكية في محاربة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.