شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة قشر الرمان للتخلص من الكرش وطريقة الحصول على مسحوقه بكل سهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الرمان من أكثر أنواع الفواكه التي تحتوي على فوائد كثيرة جداً، حيث يوجد بها الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض التي تحمي الجسم، ولكن لا تقتصر فوائد الرمان على بذوره فقط، ولكن تمتد إلى قشوره أيضاً حتى يحتوي قشر الرمان على فوائد كثيرة أيضاً، وبالأخص للتخسيس، فهو يستخدم لنسف الدهون المتراكمة في الجسم وبالأخص في منطقة البطن، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضيره.

طريقة تحضير مسحوق قشر الرمان في المنزل نحتاج إلى تحضير حوالي 4 أو 5 ثمرات من الرمان، ونقوم بإزالة البذور كلها منها، وبعد ذلك التخلص من القشر الأصفر لأنه يعطي مرارة، ونقوم بوضع القشر الخارجي في قطعة جافة من القماش، ونتركها تحت أشعة الشمس فترة طويلةحتى تجف بشكل تام، ولا يوجد بها رطوبة، لنقوم بأخذها وطحنها جيداً حتى نحصل على مسحوق ناعم جداً، ونقوم بالاحتفاظ به في برطمان محكم الغلق، وبالتالي يكون جاهز للاستخدام.

وصفة مسحوق قشر الرمان للتخلص من الكرش نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقتين من مسحوق قشر الرمان، وملعة من الشاي الأخضر، وملعقة من الكمون، ونصف ملعقة من الزنجبيل، وملعقة من العسل، ونقومبوضع هذه المكونات كلها مع بعضها في المطحنة للحصول على مسحوق ناعم، ونقوم بأخذ ملعقة صغيرة الحجم من هذا المسحوق ووضعها في كوب من الماء، وغليها على النار، وبعد ذلك تناولها مع العسل..