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عدن - ياسمين التهامي - بدون مسكنات..اليك أفضل 10 أطعمة للتخلص من الصداع خلال دقائق

هناك العديد من أسباب الصداع بما في ذلك التوتر والقلق وقد تكون علامة على مرض معين ويمكن أن يسبب النظام الغذائي الخاطئ الصداع لذا إليك بعض المشروبات والأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع دون اللجوء إلى المسكنات المشروبات التي تساعد في تخفيف الصداع



نعناع

النعناع مشروب يساعد على التخلص من الصداع بسرعة، كما أنه يساعد في التخلص من المشاكل الصحية التي تسبب الصداع بما في ذلك أمراض القولون والجهاز الهضمي وهو مهدئ جيد للأعصاب.

القهوة

يساعد شرب القهوة على تقليل الصداع لأنها منشط للجهاز العصبي يساعد على زيادة إنتاج مادة السيروتونين مما يساعد الجسم على الاسترخاء وبالتالي يساعد في تقليل الصداع.

الزنجبيل

يساعد شرب الزنجبيل على زيادة سرعة ضخ الدم إلى الدماغ مما يساعد على التخلص من الصداع الحاد ومشاكل الأعصاب التي تسبب الصداع.

البابونج

البابونج دواء عشبي يحتوي على زيوت عطرية وله فوائد صحية عديدة منها القضاء على الصداع، كما أنه يساعد في القضاء على مشاكل العضلات والأعصاب كما أنه مسكن طبيعي للآلام.

الينسون

يعتبر مشروب الشمر من المشروبات الهامة التي تساعد في التخلص من الصداع، لأنه يعتبر من المهدئات الطبيعية وله تأثير في تسكين الآلام، لذلك عند الشعور بالصداع احرص على شرب كوب من الشمر المغلي.

الماء

يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من الماء إلى الإصابة بالجفاف، وهو أحد الأسباب المهمة للصداع، لذلك يجب شرب كمية كافية من الماء كل يوم للوقاية من الصداع.

الأطعمة التي تساعد في تخفيف الصداع

الكرز

يحتوي الكرز على أفضل الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى احتوائه على أكسيد النيتريك الذي يساعد في علاج الصداع.

المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من المغنيسيوم والتي يمكن أن تساعد في تقليل الصداع والصداع، وأفضل أنواع المكسرات للقضاء على الصداع هي الجوز والبندق واللوز والكاجو.

أفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية بالإضافة إلى أهميته للتوازن الهرموني، فهو يساعد أيضًا في الوقاية من العديد من الأمراض، لأن الاختلالات الهرمونية يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع.

البطاطا الحلوة

يساعد تناول البطاطا الحلوة على التقليل بشكل كبير من الصداع لاحتوائها على البوتاسيوم وفيتامين B6 الضروريين للتخلص من الآلام المختلفة في الجسم.

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