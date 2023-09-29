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عدن - ياسمين التهامي - حتى لو تقدمت في العمر .. زيت الزيتون مع السمك والمكسرات يضاعف هذه القوة لديك بشكل غير متوقع

كشفت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يتناولون أطعمة مثل الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون بانتظام قد يكون لديهم تراكم أقل للحديد فى المخ، وذاكرة أكثر حدة مقارنة بغيرهم، وأوضح العلماء أن الأنظمة الغذائية التى تساعد على خفض الحديد فى الدماغ يمكن أن تجعل ذاكرتك أكثر حدة، بحسب موقعآ healthday. ويتطلب الدماغ مستوى معين من الحديد ليعمل بشكل طبيعى، لكن مع التقدم فى العمر يمكن أن يتراكم الحديد فى الدماغ بكمية زائدة، وقد تم ربط هذا الحديد الزائدآ بالتدهور المعرفى،آ وهو تدهور بطىء فى مهارات الذاكرة والتفكير الذى يمكن أن يؤدى إلى الخرف. اقراء ايضاً : وقال فالنتينوس زاكاريو، الباحث فى علم الأعصاب بجامعة كنتاكى الأمريكية والباحث الرئيسى فى الدراسة الجديدة، إن النظام الغذائى يمثل إحدى الطرق المحتملة للوقاية من الخرف، حيث إن بعض العناصر الغذائية قد تكون وقائية بما فى ذلك فيتامينآ Eآ وأحماض دهنية معينة موجودة فى الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات وزيوت الزيتون. آ آ باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى للدماغ، وجد الباحثون أن كبار السن الذين يتناولون كميات كبيرة من هذه العناصر الغذائية يميلون إلى تركيزات حديد أقل فى أنسجة المخ وهو ما ساعد فى تعزيز المهارات المعرفية والذاكرة فى المتوسط​، فى اختبارات الذاكرة القياسية، مقارنة بأقرانهم الذين كانت وجباتهم الغذائية تفتقر نسبيًا إلى تلك العناصر الغذائية. آ آ الدراسة، التى نُشرت مؤخرًا على الإنترنت فى مجلةآ Neurobiology of Aging، ليست الأولى التى تربط بين عادات النظام الغذائى الصحى وبطء التدهور المعرفى. آ آ وتم ربط نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الكلاسيكي - الغني بالأسماك وزيت الزيتون والخضروات والحبوب الكاملة - بحدة عقلية أكثر لدى كبار السن. آ آ وينطبق الشىء نفسه على نمط الأكل الذى يطلق عليه نظامآ MINDآ الغذائى، والذى يستعير من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ويركز أيضًا على التوت والخضروات الورقية الخضراء (مصدر لفيتامينآ E، من بين العناصر الغذائية الأخرى). آ آ شملت الدراسة 73 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و86 عامًا، وقد أبلغوا عن تناولهم لأطعمة معينة فى الشهر الماضى، بالإضافة إلى الرياضة. آ آ وبرزت مجموعة من العناصر الغذائية باعتبارها مرتبطة بتركيزات الحديد فى الدماغ وأداء الذاكرة: فيتامينآ E، الموجود فى الأطعمة مثل الخضروات الورقية والمكسرات والزيوت النباتية اللايسين الموجود فى السمك والدجاج وكبد البقر، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، من مصادر مثل الأسماك والزيتون وفول الصويا ودهونآ LA omega-6، الموجودة أيضًا في تلك الزيوت النباتية، وكذلك اللوز وجنين القمح. آ آ ووجدت الدراسة أنه كلما زاد تناول الأشخاص لهذه العناصر الغذائية، كلما انخفض تركيز الحديد فى الدماغ وتحسن أداء ذاكرتهم. آ آ المصدر .اليوم السابع

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