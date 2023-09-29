خشية اندلاع احتجاجات شعبية.. مليشيا الحوثي تغلق ميدان السعبين بصنعاء وتستنفر في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر اليوم الجمعة، ميدان السبعين والطرق المؤدية إليه بالعاصمة صنعاء (شمال)، فيما واصلت استنفارها الأمني في محافظة إب (وسط اليمن) خشية اندلاع احتجاجات شعبية جديدة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي أغلقت ميدان السعبين بالعاصمة صنعاء والطرق المؤدية إليه ونشرت عشرات الآليات العسكرية في محيطه.



وأضافت المصادر أن الإجراءات الحوثية جاءت عقب دعوات من ناشطين وإعلاميين لتنفيذ تظاهرة احتجاجية بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالإفراج عن مئات الشبان الذين اختطفتهم المليشيا الأيام على ذمة احتفالهم بثورة 26 سبتمبر ورفعهم للأعلام الوطنية.



وتشهد مدينة إب، استنفاراً أمنيا غير مسبوق لمليشيا الحوثي، حيث تواصل منذ أمس الخميس نشر عشرات الأطقم والدوريات الأمنية في الشوارع والطرق المؤدية إلى مركز المحافظة، واستحدثت نقاط تفتيش جديدة.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي قامت اليوم الجمعة بتسيير أكثر من 20 طقم ودورية ويجوبون بها بشكل جماعي في الشوارع لإرهاب المواطنين.



وفي وقت سابق أمس الخميس، دعت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إلى اتخاذ مواقف جادة واستخدام لغة حاسمة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.



وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنها تابعت "بقلق بالغ الحملات المسعورة التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات للاحتفال بالعيد الـ (61) لثورة 26 من سبتمبر المجيدة".



وأوضح البيان، أن العاصمة صنعاء شهدت خلال الـ (48) ساعة الماضية حملة تنكيل وضرب بإعقاب البنادق واختطافات واسعة طالت ما يزيد عن الألف من المواطنين الذين اكتظت بهم أماكن الاحتجاز التي تستخدمها المليشيات الحوثية لأعمالها الإرهابية والقمعية.



وفي وقت متأخر الثلاثاء الماضي، أفاد المحامي عبدالمجيد صبرة -عبر حسابه بالفيسبوك-، بأن مليشيات الحوثي اختطفت أكثر من 1000 مواطن في صنعاء على خلفية مشاركتهم في الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر.



وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، خرج الآلاف من المواطنين بشكل عفوي في صنعاء وإب والحديدة إلى الشوارع للاحتفال بالعيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر، فيما وجهتهم المليشيا الحوثية بالرصاص والاعتداء عليهم بالضرب وتدنيس العلم الجمهوري قبل أن تشن حملات خطف واسعة.

