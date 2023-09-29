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عدن - ياسمين التهامي - هل تعاني من تساقط الشعر بشكل يسبب لك الضيق ؟!! إليك السر لتحصل على شعر صحي وكثيف ولامع .. لم يخبرك به احد من قبل

يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك والجسم بالكامل، ويمكن أن يؤثر على كل من الرجال والنساء.

ومن الطبيعي جدا أن يتساقط الشعر، حيث يمكن أن نفقد ما بين 50 و100 شعرة يوميا، وغالبا دون أن نلاحظ ذلك.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تساقط الشعر ليس شيئا يدعو للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية.

وتضيف أن الطبيب العام يجب أن يكون قادرا على إخبارك بما يسبب تساقط شعرك من خلال النظر إلى شعرك.

وبالنسبة للنساء الأكبر سنا، تساهم التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث أيضا في تساقط الشعر.

واقترحت BBC Good Food عددا من الأطعمة لشعر صحي. وتقول إنه يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E لتوفير الحماية لشعرك، "والمكسرات هي مصدر قوة غذائية، وتوفر الزنك والسيلينيوم وكذلك فيتامين E، لذا حاول تضمينها كجزء من نظام غذائي متوازن".

وتضيف أن الحديد "معدن مهم بشكل خاص للشعر"، ويمكنك تناول البروكلي واللفت للحصول على كمية جيدة من الحديد.

وقد ترغب أيضا في تضمين سمك السلمون والسردين والسلمون المرقط والماكريل ومصادر نباتية مثل الأفوكادو وبذور اليقطين والجوز، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة.

وإذا كان تساقط الشعر اليومي أكثر من 100 شعرة في اليوم، فقد يحدث ترقق تدريجي.

وغالبا ما يصبح هذا ملحوظا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة، عندما يتباطأ نمو الشعر.

وإذا كان فقدان شعرك يسبب لك الضيق، فقد يكون طبيبك قادرا على مساعدتك في الحصول على بعض الاستشارة.

وتنص Mayo Clinic على ما يلي: "قد ترغب في تجربة طرق مختلفة للعناية بالشعر للعثور على طريقة تجعلك تشعر بتحسن في شكل شعرك.

وعلى سبيل المثال، استخدم منتجات تصفيف الشعر التي تضيف حجما، أو تلوين شعرك، أو اختر تسريحة شعر تجعل الجزء المتسع أقل وضوحا، أو استخدم الشعر المستعار أو وصلات الشعر. تعامل دائما مع شعرك بلطف".

ومع تقدمنا ​​في السن، هناك ميل لأن تصبح ألياف الشعر لدينا أدق وأقصر وقد نعاني من تساقط الشعر أو الشيب.

ويمكن أن يكون لفقدان الوزن واستعادته بشكل متكرر تأثير على شعرك، ما يجعله هشا.

وعلى الرغم من أن الشعر يأتي بأشكال مختلفة وقد يختلف من شخص لآخر، إلا أنه مصنوع إلى حد كبير من المواد نفسها.

ويتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين الذي يصنع الأظافر أيضا ويشكل الطبقة الخارجية الواقية من الجلد.

المصدر: إكسبريس

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