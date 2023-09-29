شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى كريم من الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم بدون ألم من أول استعمال ودون رجوعه مرة أخرى! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقوى كريم من الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم بدون ألم من أول استعمال ودون رجوعه مرة أخرى!

تعاني العديد من الفتيات من الشعر الزائد في مختلف أنحاء الجسم مما يسبب لهن الكثير من الاحراج ،وخاصة عند حضور المناسبات لهذا يلجئن لتجربة مختلف الأساليب ولكنها على الأغلب مؤقته وتسبب الكثير من الأضرار الجانبية والألم لهذا قررنا أن نتشارك معكم اليوم أنجح الطرق لإزالة الشعر وبدون عودة . وذلك عن طريق استخدام الملح فقط تابعوا معنا الآتي للتعرف على كيفية تطبيق أفضل وصفات إزالة الشعر :- اقراء ايضاً : طريقة للتخلص من الشعر الزائد ومن هذه الطرق : وصفة الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم نهائيا ست ملاعق كبيرة من الكركم البودرة. ستة ملاعق كبيرة من الملح الخشن. وخمس ملاعق كبيرة من الحليب. نخلطهم حتى نحصل على عجينة كريمية، نضع العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر ونتركها لمدة ربع ساعة، نزيل العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر ثم نمسح البشرة بأي قابض (تونر) حتى نزيل الاصفرار الذي يتركه الكركم على البشرة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها. 2وصفة سحرية لإزالة الشعر الزائد :: نحضر صابونة زيت زيتون . ملح خشن. وماء ورد. نبشر الصابونة ثم نضيف لها ربع كوب من الملح ثم نضيف ماء الورد بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركها لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء الفاتر وعندها نلاحظ نزول الشعر الزائد. يمكن إزالة الشعر من الجسم بطرق أخرى غير الملح وإليكم بعضاً منها: الوصفة هذه تعتبر من الوصفات التي تعمل على ازالة الشعر من الجذور نهائيا وفي هذه الوصفة نخلط ربع كوب من دقيق الحمص مع ربع كوب من خشب الصندل المطحون وربع كوب من الحليب الفاتر وملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة كبيرة من ماء الورد وكذلك زيت الخردل، عندما نحصل على عجينة كريمة نقوم بتوزيعها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر، بعد أن تجف العجينة تماما نقوم بإزالتها في عكس اتجاه الشعر بسرعة ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها. وصفة لازالة الشعر الزائد نهائيا نهرس حبة متوسطة من الموز ونضيف له ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ونخلطهم سوياً، وبعد ذلك نوزع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر، وبعد مرور ثلث ساعة نقوم بإزالة الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها.

كانت هذه تفاصيل خبر أقوى كريم من الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم بدون ألم من أول استعمال ودون رجوعه مرة أخرى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.