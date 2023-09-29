معهد أمريكي: "حزب الله الجنوبي" في اليمن يحتفل بذكرى الانقلاب بطريقة قاتلة

وصف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بـ "حزب الله الجنوبي" في إشارة إلى كونها ذراعاً لإيران في المنطقة على غرار حزب الله اللبناني.



وقال المعهد في تقرير له ـ ترجمه يمن شباب نت ـ يعد إنهاء الحرب وتسهيل المسارات الدبلوماسية الأمريكية السعودية الأخرى أمرًا بالغ الأهمية، ولكن لن يتم تحقيق أي من الهدفين من خلال غض الطرف عن قفزات الحوثيين الأخيرة في المجال العسكري.



ويضيف، في 25 سبتمبر/أيلول، أدى هجوم شنه الحوثيون بطائرة بدون طيار على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن إلى مقتل جنديين بحرينيين يعملان هناك كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية، وتوفي جندي ثالث متأثرا بجراحه بعد يومين، بالإضافة إلى إثارة غضب البحرين، انتهك الهجوم وقف إطلاق النار الذي صمد بشكل أو بآخر منذ أغسطس 2022 على الرغم من الهجمات الدورية بطائرات بدون طيار والهجمات البرية التي شنها الحوثيون.



ويتابع، الجدير بالذكر أن الحادث جاء بعد أيام فقط من قيام الحوثيين المدعومين من إيران بعرض عسكري واسع النطاق في صنعاء للاحتفال بالذكرى التاسعة لانقلابهم عام 2014 ضد الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وتضمن استعراض القوة الذي أُجري في 21 أيلول/سبتمبر أول عرض لطائرة مقاتلة تم ترميمها، بالإضافة إلى صواريخ باليستية جديدة مصممة إيرانيًا تم تصنيعها على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.



ولفت التقرير إلى أن "هذه التطورات بمثابة تحذير من أن الحوثيين يبنون قوتهم لإجراء اختبارات إضافية على العزيمة اليمنية والخليجية في نفس اللحظة التي تضغط فيها الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على بقايا قوات الحكومة المدعومة من التحالف لتحقيق السلام بشروط يمليها الحوثيون".



وشدد التقرير على أنه يجب أن تكون الرغبة الدولية في تحقيق السلام بأي ثمن – رغم أنها مفهومة – متوازنة مع الرغبة في ردع العدوان الحوثي المستقبلي، واحتوائه إذا لزم الأمر.



إنجازات الحوثي العسكرية والفنية



على الرغم من أن المظهر المبهرج لمقاتلة من طراز F-5 تعود إلى حقبة السبعينيات وهي تحلق فوق صنعاء ربما يكون قد لفت الأنظار، إلا أن العنوان الحقيقي للعرض العسكري الأسبوع الماضي كان الزيادة الضمنية في مدى الصواريخ الحوثية ودقتها. تشير جميع الأدلة المرئية إلى زيادة طفيفة في التدخل الإيراني نحو الهدف النهائي المتمثل في جعل قدرات المجموعة على قدم المساواة مع قدرات حزب الله اللبناني على الأقل بدلاً من وكيل أقل مستوى (على الرغم من أن المجموعة اللبنانية تميل إلى أن تكون أكثر حذراً بشأن عرض بعض قدراتها، على الأرجح بسبب الخوف من الحظر الإسرائيلي).



تلقين جيل جديد من المقاتلين



حاول العرض أيضًا إقناع الخصوم باستعراض القوة البشرية. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن “حوالي 35 ألفاً من مختلف التشكيلات العسكرية شاركوا في العرض العسكري، من الكليات الحربية والبحرية وكلية الطيران والقوات الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي والساحلي والقوات الخاصة والشرطة العسكرية” وكتائب الفتح” (الأخيرة هي هيئة أحدث ليس لها تاريخ قبل الحوثيين).



في الواقع، يقوم الحوثيون بعسكرة السكان على نطاق لم يسبق له مثيل حتى الآن في اليمن، وهو ما لا يوحي باستعدادهم لقبول السلام.



'هيئة التعبئة العامة'



حشد هذا الذراع الجديد لوزارة الدفاع الحوثية ما يقدر بنحو 130 ألف مجند من الشرائح الفقيرة في المجتمع، والذين يعتبرون حتى الحد الأدنى من الراتب الذي يبلغ حوالي 30 دولارًا شهريًا سيكون أفضل بالنسبة لهم من الفقر الكامل.



مسؤول إعداد الجهاد الحوثي



يعمل هذا المنصب الذي (يعرف أيضاً بمسؤول اللجنة المركزية للتجنيد والتعبئة) تحت الغطاء الرسمي للهيئة البحرية ويشغله رئيس الهيئة العامة للعمليات عبد الرحيم الحمران. وتحت إشرافه، يقوم العديد من مشرفي المحافظات الحوثيين و"مديري شؤون الأحياء" و"عقال الحارات " بتمشيط المنازل بحثًا عن الذكور في سن التجنيد والحفاظ على نظام محدث للموارد البشرية العسكرية.



ألوية الباسيج اللوجستية والإسناد



وهي قوة تعبئة احتياطية موازية يديرها مسؤول الإعداد للجهاد وهي شبيهة بقوات الباسيج الإيرانية. ويتولى تطوير هذه الألوية قاسم الحمران (المعروف أيضاً باسم أبو كوثر)، الذي كان يشرف سابقاً على وزارة الشباب والرياضة.



الجنود الأطفال



وكما أشار المحلل غريغوري جونسن مؤخراً، "فإن الحوثيين هم - إلى حد بعيد - أكبر منتجي الجنود الأطفال في اليمن". ونقلاً عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، كتب أنه حتى أثناء وقف إطلاق النار، واصل الحوثيون "تلقين الأطفال وتجنيدهم، وفي بعض الحالات تدريبهم عسكرياً"، باستخدام طرق مثل المراكز الصيفية العسكرية والزوامل الإذاعية الشعبية والكتب المدرسية والملصقات العامة التي تمجّد "الشهداء" من الأطفال.



بمعنى آخر، يقوم الحوثيون بتكرار أساليب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في عسكرة مجتمعهم وإنشاء البنية التحتية للتعبئة الدائمة. أصبح الجيش الحوثي، أكثر من أي وقت مضى، قوة مغسولة الأدمغة أيديولوجياً: فقد أصبحت "دائرة الإرشاد الروحي" التابعة لها أنشطة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وكان جنودها الأصغر سناً مجرد أطفال صغار عندما استولى الحوثيون على صنعاء في عام 2014. ومن المرجح أن الكثيرين منهم لا يتذكرون أي زمن قبل الدعاية الحوثية التي عنوانها حتى يومنا هذا شعار "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام". ومن المثير للاهتمام أن هذا الشعار كان مطبوعًا على جانب الطائرة اليمنية القديمة أمريكية الصنع التي سيرها الحوثيون فوق عرضهم، وهي واحدة من أنظمة الأسلحة العديدة التي تحمل هذه الكلمات.



الآثار المترتبة على سياسة الولايات المتحدة



يفيد المعهد أن إنهاء حرب اليمن، يُعد "أمرًا مهمًا لصانعي السياسات الأمريكيين، ليس فقط لوقف الصراع المدمر، ولكن أيضًا لإزالة تعقيد ثنائي كبير في وقت تناقش فيه واشنطن والرياض الشروط المحتملة لاتفاق تطبيع إسرائيلي والتزامات دفاعية أعمق بين الولايات المتحدة والسعودية".



ويضيف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق أمني ثنائي أكثر شمولاً وملزمة، فيجب على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أن تكونا مستعدتين لتطوير استراتيجية واسعة للردع والحد من التهديد يمكن أن تمنع المزيد من التوسع في قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار والمضادة للسفن والحرب البرية".



وبتابع: "بالإضافة إلى ضمان التوصل إلى اتفاق سلام عادل في اليمن، فإن هذا يعني اتخاذ خطوات ملموسة لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع التحولات المزعزعة للاستقرار في ميزان القوى العسكري والتي يمكن أن تؤدي إلى استئناف الحرب.



ويرى المعهد أن من بين الخطوات التي يجب فعلها لمنع الحوثيين من توسيع قدراته العسكرية (تعزيز عمليات الاعتراض البحري، وفرض عقوبات على قادة الحوثيين...، واستهداف أنظمة الوقود السائل وتخزينه، وفنيي الصواريخ الإيرانيين وحزب الله، والسعي إلى فرض حظر من الأمم المتحدة على الشحن الجوي المباشر ورحلات الركاب بين اليمن ولبنان وإيران وسوريا والعراق).

