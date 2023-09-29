"سم قاتل ينهيك بأي لحظة".. 7 أنواع من المكسرات احذر تناولها مهما كان هوسك بها تعرف عليها و تجنبها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعتبر المكسرات واحدة من الوجبات الخفيفة الصحية البارزة للجسم البشري تبدو المكسرات وكأنها وجبة فورية ولكن هناك طرق خاطئة يمكن أن تتبعها عند تناول بعض أنواع المكسرات لذا، دعونا نلقي نظرة على بعض المعلومات المفيدة حول المكسرات التي تعود بالنفع عليك وتساهم في الحفاظ على البيئة، وبعض المعلومات التي قد تفسد تلك النوايا الجيدة وتؤدي إلى مشاكل صحية. فوائد تناول المكسرات كالجوز قد لا تكون مألوفًا بأن يُفضل عليك تناول الجوز، ولكن يجب أن تعلم أنه يستحق ذلك تمامًا لقرون عديدة، كان البشر يتناولون الجوز، وهناك إشارات ومراجع في الأدب اليوناني تشير إلى تناوله قد يكون تحضير الجوز متعبًا بعض الشيء، حيث يتعين عليك نزع اللحم من القشرة ونقعه لإزالة العفص المر والمواد السامة وفي عصرنا الحديث والمليء بالراحة، يمكن أن يكون هذا عملية مزعجة ومع ذلك، فإن فوائد الجوز تستحق الجهد خاصة إذا كنت تهتم بالمساهمة في العثور على مصدر مستدام ومتاح على نطاق واسع للاستهلاك يصبح الجوز صالحًا للأكل بمجرد أن يتحول إلى اللون البني، وهو غني بالبروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور وقد تم تثبيت فوائده في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وغيرها من الفوائد العملية يمكن العثور على الجوز بسهولة وجمعه بسهولة، وعند تجفيفه وتخزينه بشكل صحيح، يمكن أن يبقى صالحًا للأكل لسنوات إذا كنت تتساءل كيف يمكنك استخدام الجوز، يمكنك الاطلاع على دليل التحضير البسيط هنا لصنع دقيق البلوط الخاص بك ستكتشف أنه يمكن تحويله إلى خبز وملفات تعريف الارتباط التي تمنح نكهة رائعة ولذيذة تحمل طابعًا جوزيًا..

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