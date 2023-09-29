مأرب.. افتتاح قرية سكنية لإيواء 60 أسرة نازحة بتمويل كويتي

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح مدير عام مديرية مأرب الوادي صالح جرادان، ومعه مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، اليوم الجمعة، قرية سكنية للأسر النازحة من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي المعيل والمأوى.



كما دشنا بدء عملية التسكين للأسر المستفيدة، وذلك بتمويل مقدم من دولة الكويت ضمن حملة الكويت الى جانبكم، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتتكون القرية التي نفذتها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بإشراف جمعية تنمية الخيرية بدولة الكويت، من 60 وحدة سكنية شعبية دائمة من البلك الاسمنتي مع التشطيب إضافة إلى مسجد ومشروع مياه وشبكة صرف صحي.



وأوضح مدير الوحدة التنفيذية للنازحين، أن اكثر من 18 ألف أسرة نازحة في محافظة مأرب بحاجة ماسة إلى السكن الآمن الذي يحفظ لها كرامتها ويخفف من معاناتها، مثمنا دعم الأشقاء في دولة الكويت وما يقدمونه من مشاريع إنسانية نموذجية ومستدامة.

