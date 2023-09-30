"سام" تدين اختطاف مليشيا الحوثي لـ 1000 شاب أثناء احتفالهم بثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - عبّرت منظمة سام، اليوم الجمعة، عن إدانتها ورفضها للاعتداء الذي وصفته بـ"المنظم والخطير"، والذي قام به أفراد مليشيا الحوثي ضد المحتفلين بثورة الـ 26 سبتمبر، من أبناء محافظة صنعاء وإب وغيرها من المحافظات.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق قواعد الدستور اليمني فضلًا عن القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت عمليات اعتقال عشوائية تُشكل جريمة مكتملة الأركان لا سيما وأن عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي الأمر الذي يعني بأن مليشيا الحوثي مدانة باختطاف نحو 1000 شخص، وهم حاليا محرومون من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يُدين جماعة الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.

وشددت المنظمة على أن ما قام به أفراد مليشيا الحوثي أمر يتجاوز حرمان الأفراد من حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي إلى جريمة خطيرة وغير مبررة كما أنه يظهر العقلية الإجرامية والانتقامية لدى مليشيا الحوثي التي استغلت تجمع آلاف الأفراد في إحدى المناسبات الوطنية الهامة لتمارس عليهم سطوتها وعنجهيتها وأفكارها التي تبعد عن أي معنى لاحترام حقوق الأفراد وخصوصية المناسبات الوطنية.

وجددت تأكيدها على أن مليشيا الحوثي تثبت يومًا تلو الآخر بأنها بعيدة كل البعد عن تصريحاتها المتكررة عن نيتها لإنهاء الصراع في اليمن، كما أن تلك الاعتداءات تعطي صورة مصغرة للمتحاورين في الرياض عن سلوك الجماعة التي يتم محاورتها للوصول إلى حل دائم في اليمن.

وأشارت منظمة سام، إلى أن سجل مليشيا الحوثي مليء بآلاف الحوادث من اعتقالات خارج القانون واعتداءات على المدنيين بما فيهم النساء والأطفال .

ودعت في هذا الصدد مليشيا الحوثي إلى وقف اعتداءاتها الوحشية وإطلاق سراح كافة المعتقلين والإيعاز لأفرادها باحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي.. وطالبت بتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.

وكانت المنظمة أشارت إلى أن مئات من اليمنيين تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص والاحتجاز في عدد من المدن اليمنية من قبل قوات مسلحة تتبع مليشيا الحوثي، أثناء احتفالهم بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ، في إطار سياسة القمع والإرهاب الذي تمارسه الجماعة ضد ممارسة حرية التعبير والرأي.

واعتبرت المنظمة هذا التصرف بأنه "تصرف يشكل انتهاكا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي كفلت حرية التعبير والتجمع السلمي، داعية مليشيا الحوثي إلى "الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين دون قيد أو شرط".