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عدن - ياسمين التهامي - 8 أعراض مفاجئة تشير إلى إصابتك بالنوبة القلبية

كشف أحد المصادر الطبية عن بعض الأعراض المفاجئة للنوبة القلبية، والتي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل لإنقاذ حياة الإنسان.

وأوضح المصدر أن هناك أعراض تصاحب النوبة القلبية تختلف عن الألم المفاجئ في الصدر وفقدان الوعي المتعارف عليهما.

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بحسب ما صرح به المصدر لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأعراض الأخرى للنوبة القلبية تشمل الدوار أو الدوخة، والشعور بالضغط أو الثقل أو الضيق في الصدر، وضيق في التنفس وألم في الصدر، بالإضافة إلى السعال أو الصفير والتعرق.

وإلى جانب ذلك، تشمل الأعراض المفاجئة للنوبة القلبية أيضًا الشعور بالقلق الشديد، الذي يشبه نوبة الهلع، والشعور بالمرض أو التعب وقد يُصاحب ذلك ألم في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الفك والرقبة والظهر والجزء العلوي من البطن.

وبناءً على ذلك، ينصح المصدر بأنه في حالة ظهور أي من هذه الأعراض، يجب اللجوء إلى التدخل الطبي على الفور لإنقاذ حياة الشخص المصاب بهذه الأعراض المفاجئة للنوبة القلبية.

يجب على الأشخاص أن يكونوا على دراية بتلك الأعراض وألا يتجاهلوها، وينبغي عليهم طلب المساعدة الطبية العاجلة في حالة ظهورها فالتشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يكونان حاسمين لإنقاذ حياة الشخص المصاب بالنوبة القلبية.