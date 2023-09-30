شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مشروب طبيعي على الإطلاق ... لإزالة الكرش لدى الجنسين وحماية القلب وتعديل المزاج ... اليكم طريقة التحضير؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقوى مشروب طبيعي على الإطلاق ... لإزالة الكرش لدى الجنسين وحماية القلب وتعديل المزاج ... اليكم طريقة التحضير؟

قد يكون ما سنذكره بالفعل ثلاثه في واحد *مزيل للكرش والدهون العالقه بين الامعاء *حامي للقلب والشرايين *ومعدل للمزاج طوال اليوم ولان فئة كبيرة من الناس تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي ونزلات البرد ونقص المناعة فقط وضعت هذه الوصفة لهم. وهي في الواقع مشكلة شائعة ناتجة عن نوعية الغذاء المليء بالسكريات والنشويات سهلة الهضم, الذي نتناوله بشكل يومي مع جهلنا في أبعاده وخطورته على المدى البعيد.

وفي هذا السياق, نقدم لكم من مجلة "دونازين" وصفة قديمة جدًا من الشاي, وردت في مجلة الصحة العالمية, وتعد كأقوى مصدر مضاد للأكسدة في العالم فحين تتخلص من الشوائب الحره في الدم فقد تخلصت من 90% من الامراض المختلفه التي تصيب الانسان ولعل اخطرها السرطان. فهي قادرة على قتل الجذور الحرة التي يعتقد بأنها تسبب السرطان, كما تمنح الجسم المناعة والقوة في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى حرق الدهون والسموم وتسهيل عملية الأيض.

اقراء ايضاً :

1- المقادير:

- 3 أكواب من الماء النقي ويفضل ان يكون ماء نبع مباشر وليس من الحنفيات - 1 عصا من القرفة, ويمكن استخدام ملعقه صغيره من مطحونها ايضا - 2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشوروملعقه من الجاف ان لم يوجد الطازج - 1/2 ملعقة شاي القرنفل يسمى العويدي ايضا - 8 حبات من الهال ويفضل ان تكون مدقوقه - كوب من حليب جوز الهند أو ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند المعد للطهو وليس زيت الشعر - تحلية الشاي حسب الذوق بالعسل الطبيعي بعيدًا عن السكر, ويمكن استخدام السكر البني كبديل ايضا 2- الطريقة:

- غلي التوابل بالماء لمدة 20 دقيقة وتركها لتبرد قليلا - تصفية المقادير ثم إضافة حليب جوز الهند والعسل -يفضل خضها في زجاجه بقوه قبل الاستخدام وهنا يمكن سرّ فاعليتها وتقويته في الخض وليس مجرد التحريك وجرب الامر سترى اختلاف كبير جدا في الطعم بين ان تخض المزيج او ان تتركه فقط بالتحريك يشرب منه كوب الى كوبين يوميا ويفضل ان يعمل بشكل يومي. 3- فوائد مكونات هذه الوصفة:

- يعتبر الهال من أهم المكونات المفيدة للرئتين والكلى والقلب. وهو أيضا معزز للمزاج ومضاد قوي للشوائب الحره في الدم. - أما القرنفل فهو معزز قوي للمناعة ومقاوم للعدوى وهو ممتاز لحركة الأمعاء ويخلصها من الطفليات. - القرفة شهيرة في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول كما تساعد في مكافحة سرطان القولون وايضا لها فوائد رائعه في تنقية الجسم من السموم والقرفه مع المكونات جميعها تعمل على حرق الدهون وتخفيف الكرش عند الجنسين. - أما الزنجبيل فيساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز جهاز المناعة و تحسين الهضم ، ومنع السرطان كما يخفف من الربو و يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

.