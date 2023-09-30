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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن نوع شائع من المكسرات يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية

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�شفت دراسة أسترالية، عن نوع شائع من المكسرات يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

نظام غذائي

وقام الباحثون بفحص تأثير اللوز في نظام غذائي ووجدوا أنه خفض حوالي 7 كيلوجرامات من وزن الجسم، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

الفيتامينات والمعادن

ويعد اللوز وجبة خفيفة رائعة وغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، كما تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للأشخاص ربطها بزيادة وزن الجسم.

أمراض القلب

ويساعد اللوز في الحفاظ على زيادة نسبة الكولسترول الجيد، فيما أوضح الباحثون أن الاستهلاك اليومي لحوالي 45 جرامًا من اللوز يساعد على تقليل أحد أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهو اضطراب شحوم الدم.

الأحماض الدهنية

ويشار إلى أن اللوز مصدر غني بالأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة.