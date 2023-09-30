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عدن - ياسمين التهامي - بعدماأعلنت عن قيمة مهرهانصف مليون..مشهورة سناب سعودية تفاجئ متابعيها بانفصالهالهذه الاسباب

فاجأت مشهورة سناب شات صيتة السبيعي، متابعيها على مواقع التواصل، بإعلان انفصالها عن زوجها، بعد مرور 3 أيام، على كشفها قيمة مهرها وهدايا الزواج.

وقالت صيتة خلال رسالة متداولة: " الله يوفق محمد في حياته ويوفقني ، ويكتب له ولي النصيب الأفضل ، اليوم أعلن انفصالي والحمدلله أنها ملكة فقط، ويجعل ربي يكتب له الحياة الأفضل، ويوفقه وين ما راح، والله يعوضني خير يارب"

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وأرفقت صيتة الرسالة بمحادثة واتساب بينها وبين زوجها، تطلب خلالها الطلاق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو كشفت خلاله صيتة عن هدايا زواجها وكانت عبارة عن أطقم ذهب وعطور باهظة الثمن، بالإضافة لصورة حوالة بنكية مدون بها مبلغ مالي 500 ألف ريال، قيمة المهر.