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عدن - ياسمين التهامي - عشبة جبارة تقضي على الانتفاخات وعلاج سحري لحالات الاسهال والامساك .. تعرف عليها الان

ثبت علمياً بأن البردقوش من الأعشاب التي يُمكنها أن تُحافظ على صحة الجهاز الهضمي وبالتالي فهو رائع في تخسيس الجسم من دون أي ريجيم.. فبدلاً من انقاص الوزن بالحميات الغذائية الصعبة وبدلاً من أن تحرم نفسك من الكثير من الأكلات الشهية يُمكنك أن تستخدم هذه العشبة السحرية في تحسين صحة الجهاز الهضمي وبالتالي سيتم هضم الطعام بلشكل الصحيح وإخراج المُتبقي منه ومن هنا لن تُعاني أبداً من زيادة الوزن كما أن السعرات الحرارية الزائدة على جسمك ستحترق بشكل أسهل.

ومن أهم فوائد البردقوش للجسم أنه عامل مهم جداً لتزويد اللعاب الذي يتم إفرازه داخل الفم وإفراز اللعاب هو أول خطوة في عملية الهضم، كما أنه يبدأ في تزويد الإنزيمات الهاضمة التي تكون داخل المعدة وبالتالي يضمن لك أفضل تفتيت للطعام ومن هنا يتم استخلاص المعادن والفيتامينات الموجودة في الطعام ويجعل الجسم يستفيد منها كاملة مُكملة.أما عن اضطرابات المعدة فهذه العشبة سحرية في القضاء على الإنتفاخات التي تحدث في البطن وهي رائعة في علاج كل من الإسهال والإمساك وأما عن الفوائد الأُخرى للبردقوش فهو الأمثل للأطفال في حالات سيلان الأنف ونزلات البرد التي تحدث للرضع فهو العشبة الأمثل في تهدئة السعال الجاف.. وبالنسبة للمشكلات النسائية فهو الأفضل في حالات انقطاع الطمث وفي وقت آلام الحيض كما أنه من أحسن مُدرات اللبن الطبيعية للأم المُرضعة

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