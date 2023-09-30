الحديدة.. إصابة طفل بجروح بليغة جراء انفجار لغم حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل بجروح بليغة، تسببت ببتر إحدى ساقيه، جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، بمدينة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن طفلاً في الرابعة عشر من عمره، بترت إحدى ساقيه، وأصيبت ساقه الأخرى بشروخ وكسور مركبة، جراء انفجار لغم حوثي، الجمعة، في حي منظر جنوب مديرية الحوك بمدينة الحديدة.



وكان تقرير أممي حديث كشف عن مقتل وإصابة 20 مدنياً بالحديدة جراء حوادث الألغام والمتفجرات خلال أغسطس الماضي.



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الأخيرة.

