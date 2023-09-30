شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة هيونداي كريتا سمارت 2023 .. المواصفات والسعر الرسمي في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيارة هيونداي كريتا سمارت 2023 .. المواصفات والسعر الرسمي في السعودية

إلى محبي شراء السيارات ومتابعة كل جديد حولها خصوصًا في المنطقة العربية وبالتحديد المملكة العربية السعودية، إليكم مقالة مخصصة حول سيارة هيونداي كريتا سمارت 2023، حيث نوضح باختصار معلومات حول مواصفات السيارات والسعر الرسمي المقرر لها في المملكة. تعرف على مواصفات سيارة هيونداي كريتا سمارت 2023 وسعرها في السعودية - المصدر: موقع موتري. اقراء ايضاً : مواصفات سيارة هيونداي كريتا سمارت 2023 إليكم في الجدول التالي معلومات حول مواصفات السيارة بشكل دقيق ومميز لتكون على علم بها. السنة 2023. المنطقة جدة. حالتها سيارة جديدة. اللون الداخلي لون بيج. اللون الخارجي لون رمادي. ناقل الحركة ناقل أوتوماتيك. سعة المحرك 1.50 لتر. عدد الأسطوانات 4 أسطوانات. عدد الأحصنة 115 حصان. حجم الإطارات 17 إنش. نوع المحرك بنزين. استهلاك الوقود 17.50 كم/لتر. حول الراحة والسهولة حول الترفيه والتكنولوجيا حول الأمان حول الرفاهية سعر سيارة هيونداي كريتا سمارت 2023 سعر السيارة في المملكة العربية السعودية جدة هو 86,049 ريال سعودي شامل الضريبة مع العلم أن السعر قد يتغير في أي وقت.

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