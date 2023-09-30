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عدن - ياسمين التهامي - لمواجهة العنوسة.. "السعودية" تسمح بزواج بناتها من هذه الجنسية بشروط ميسرة جدا لأول مرة!!

يجب أن تلتزم المرأة السعودية بمجموعة من الشروط قبل أن يصبح زواجها من أجنبي قانونيًا. هذه الشروط تهدف إلى ضمان استقرار الحياة الزوجية وحماية حقوق المرأة. من بين هذه الشروط، يجب أن يكون عمر المرأة بين 25 و50 عامًا عند تقديم طلب الزواج من أجنبي. ويجب أن لا يتجاوز فرق السن بين الطرفين 15 عامًا. ويتم تقديم الطلب من قبل ولي أمر المرأة إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يكون الشخص المراد الزواج منه مخطوبًا من سعودية أخرى. هذه الشروط تعزز الاستقرار الزوجي وتضمن أن لا تتعرض المرأة للظلم أو الاستغلال في الزواج من أجنبي.

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وفيما يتعلق بزواج السعودية من أجنبي خارج المملكة، فقد وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط الإضافية. يجب أن يكون عمر المتقدم للزواج لا يقل عن 25 سنة، وعمر المرأة لا يقل عن 21 سنة. ويجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

أيضًا، يجب أن يكون المتقدم للزواج قد أكمل دراسته وأن يشغل وظيفة ثابتة. ويجب أن لا يقل دخله الشهري عن 3000 ريال أو ما يعادلها بعملة الدولة. تلك الشروط تهدف إلى ضمان استقرار الحياة المشتركة بين الزوجين وتوفير الحماية المالية للمرأة.



وفيما يتعلق بزواج السعودية من أجنبي من دول مجلس التعاون الخليجي، هناك شروط إضافية يجب توافرها. يمكن للمرأة السعودية الزواج من مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يجب أن يتم تلبية شروط معينة. يجب أن يكون الشخص المراد الزواج منه غير مرتبط بزواج آخر، وأن يكون لديه القدرة على توفير الحياة المستقرة للزوجة.

يجب أن يتوفر لدى أصحاب العلاقة الزوجية جواز سفر صالح. وينبغي أن يكون عمر العروس على الأقل خمسة وعشرين عامًا، ولكن يمكن أن يكون أكبر إذا لم يكن العريس من مواطني المملكة. ولا يجب أن يتجاوز فارق السن بين المتقدمين الخمسة عشر عامًا. يجب أيضًا تقديم عقد زواج يثبت خلوهم من الأمراض ويدل على لياقتهم الصحية للزواج. ويجب على الزوجة الحصول على شهادة عدم ممانعة من الزواج، ويجب طلب الإضافة إلى هذه الشهادة أثناء مراجعة السفارة. ويجب أيضًا على الزوجة الحصول على شهادة توضح حالتها الاجتماعية، وتوضح ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة. ويشترط أن لم يتزوج الخاطب من سعودية أو طلق سعودية من قبل، ويجب أن يوقع ويضع بصمات أصابعه على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل. ويجب أيضًا توفر شاهدين سعوديين، بالإضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديين.