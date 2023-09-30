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عدن - ياسمين التهامي - تناوله على الريق مشروب بسيط يفتت "الحصى" ويحميك من أمراض "القلب والكلى" ويطهر جسمك من السموم.. تعرف عليه الان !

أهمية الماء لجسم الإنسان يعتبر الماء أساسيّاً في تكوين جسم الإنسان،؛ فهو الوسط الذي تجري فيه العمليّات الحيويّة المختلفة، لذا فشرب الماء مهمّ جداً مهما كان الوقت لا سيما في الصباح الباكر، فينصح بشرب ما يعادل أربعة أكواب من الماء عند الاستيقاظ مباشرة، وذلك لأنّ الجسم يكون في حالة جفاف ناتجة من عدم حصوله على حاجته من الماء خلال ساعات النوم الطويلة، ولا بدّ من الإشارة إلى أهمية أن تكون درجة حرارة الماء معتدلة، حيث إنّ الماء البارد يشكل صدمة لأعضاء الجسم ويعيق قدرتها على القيام بعملها بصورة صحيحة، بينما الماء الساخن لا يستطيع الكثير من الناس شربه بسبب طعمه السيئ، وفي مقالنا هذا سوف نلقي الضوء على الفوائد الصحيّة لشرب الماء على الريق في الصباح.

فوائد شرب الماء على الريق

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فوائد شرب الماء على الريق : يعادل حموضة المعدة التي غالباً ما تكون مرتفعة في ساعات الصباح.

يحسّن من عمل الأمعاء وينشّطها بعد خمولها طوال الليل، فهو يقوم بتشتيت جزيئات الطعام غير المهضومة، كما أنّه يطرد الغازات والجزيئات الملتصقة بجدار المعدة.

يغسل الجسم وينقّيه من السموم المتراكمة من الليلة الماضية، وينشّط أعضاء الجسم ويجدّد خلاياه. يقلل من الإحساس بالعطش خلال اليوم.

يساعد في عملية إنقاص الوزن، فهو ينشّط عمليات الأيض، ويزيد من نسبة الحرق في ساعات النهار الأولى، ممّا يزيد من السعرات الحرارية التي تحرق خلال النهار.

فوائد أخرى للماء

يساهم في علاج العديد من الأمراض مثل: الإرهاق، والصداع، وأمراض القلب، والسل، وأمراض الكلى والجهاز البولي. يعالج جميع مشكلات الجهاز الهضمي مثل: الامساك، والحموضة، وعسر الهضم، والتهابات الأمعاء، وارتفاع ضغط الدم، والذبحات.

يقتل البكتيريا المسبّبة لالتهابات المسالك البولية، ويفتت حصى الكلى ويعمل على إراحتها حتى تقوم بعملها على أكمل وجه. ينشّط العمليات الحيوية داخل الجسم، ويثبّط الرغبة في تناول وجبات الطعام الدسمة. يعطي الجسم المزيد من الرشاقة والحيوية، ويمنحه النشاط للقيام بالنشاطات اليوميّة، فهو يحافظ على توازن الغدد الليمفاوية.

يحافظ على اتزان السوائل في الجسم، ويعزز مقاومته للعدوى. يطهّر الدم من السموم المختزنة فيه ممّا يعطي نضارة وإشراق للجلد والبشرة. يحفّز عملية إنتاج خلايا الدم والعضلات.

ينقّي القولون ويساهم في تسهيل عميلة امتصاص المواد الغذائية. يقوّي التركيز وينشّط الذاكرة.

ينظّم نسبة السكري في الدم ويحدّ من ارتفاع ضغط الدم. يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة ، فالماء يقوم بإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان واللثة، ويقضي على نموّ البكتيريا، ويحافظ على رطوبة الفم.

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