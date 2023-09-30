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عدن - ياسمين التهامي - عايزه تخسري 20 كيلو من وزنك خلال شهر هذه الوصفة السحرية ستغير حياتك وتخليك ملكة جمال..تعرفي عليه

الوزن الزائد والسمنة من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثيرين حول العالم ويبحثون عن حلول سريعة وفعالة للتخلص منها، خصوصاً النساء، لأن السمنة والوزن الزائد يؤثر على مظهر الجسم بشكل عام، بالإضافة إلى الأضرار الصحية التي يسببها مثل السكر وضغط الدم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة القلبية، والسكتة الدماغية، وقد يسبب الإصابة بسرطان المعدة وسرطان القولون، وأيضاً هشاشة العظام، وقد يكون أحد أسباب العقم لدى النساء والرجال على حداً سواء، لذلك يعد التخلص من السمنة والوزن الزائد والدهون أمراً ضروري من أجل المحافظة على صحة الجسم والحصول على جسم رشيق ومتناسق تستطيعين من خلاله ابراز جمالك والتفنن باختيار الملابس والتزين لزوجك وشريك حياتك حتى لا يبحث عن إمرأة أخرى غيرك، وفي هذا المقال سنقدم لك عزيزتي المرأة وصفة طبيعية سحرية سوف تساعدك في إنقاص 20 كيلوا من وزنك خلال شهر واحد بإذن الله. وصفة سحرية لتخسيس 20 كيلو خلال شهر واحد

وصفتنا لهذا اليوم هي وصفة الليمون السحرية التي سوف تساعدك بإذن الله على تخسيس 20 كيلو من وزنك خلال شهر واحد، والحصول على جسم مثالي يناسب جمالك ويبرز أنوثتك. حيث يعتبر الليمون من أفضل أنواع الرجيم التي تعطي نتيجة مبهرة وسريعة في إنقاص الوزن، ويعمل على تعزيز معدل حرق الدهون ويساعد على رفع عمل الجهاز المناعي وتقويته، بالإضافة إلى قدرته على رفع السعرات الحرارية الحارقة للدهون.

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وصفة عصير الليمون لإنقاص الوزن وصفة سريعة لإنقاص الوزن من عصير الليمون - قومي بإحضار كأس به ماء نقي. - قومي بإضافة ثلاث ملاعق من عصير الليمون وقلبي جيدًا. - تناولي المشروب قبل الأكل ثلاث مرات يوميا وسوف يساعدك كثيرًا في التخلص من دهون الجسم، وستلاحظين الفرق خلال أيام قليلة.

وصفة الليمون والنعناع لإنقاص الوزن تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات المستخدمة في إنقاص الوزن ويتم تحضيرها واستخدامها كالتالي:

المكونات: - ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج. - كوب كبير من الماء. - ثلاث ملاعق صغيرة من النعناع. - ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي. طريقة التحضير: • قومي بإحضار إناء فارغ ثم قومي بإضافة الماء مع الليمون مع النعناع. • ضعي المكونات تغلي على النار لمدة عشر دقائق ثم قومي بفصل النار. • قومي بصب كأس من الخليط وإضافة إليه ملعقة من العسل وقلبي جيدًا • تناولي ذلك المشروب صباحًا ومساءًا قبل تناول الطعام. • علاوة على ذلك يجب إتباع بعض أنواع الحمية الغذائية والابتعاد التام عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة. • قومي بممارسة بعض التمارين الرياضية. • يجب الإقلال من تناول الوجبات السريعة من الباعة الجائلين.

رجيم قاسي بالليمون هذا النوع من الرجيم يكون قاسي بعض الشيء لكنه فعال في إنقاص الوزن. المقادير: - ثلاث ملاعق من الهيل. - ثلاث ملاعق من الكركم. ملعقة من القرفة. - ثلاث أكواب من الماء. - مقدار ثلاث ملاعق من عصير الليمون. - ثلاث ملاعق من الكمون. - ملعقة من الفلفل الأسود. - ملعقة من الزنجبيل. طريقة التحضير: • قومي بإحضار إناء فارغ ثم قومي بإضافة الماء مع الهيل مع الليمون مع القرفة مع الزنجبيل مع الكركم مع الفلفل الأسود مع الكمون.

• قومي بصب الخليط في كأس وتناوله ثلاث مرات يوميًا. • مع تناول الكثير من الماء على مدار اليوم. • يجب المداومة على المشي يوميًا صباحًا ومساءًا. تجربة شخصية في تخسيس 20 كيلوا خلال شهر واحد كشفت سيدة مصرية عن الريجيم المذهل الذي قامت بتجريبه واستطاعت من خلاله تخسيس 20 كيلو من وزنها في شهر واحد فقط.

وقالت السيدة في تجربتها الشخصية أنها اتبعت الخطوات التالية:

- ابتعدت عن النشويات تماماً مثل الارز والخبز والمعكرونات باستثناء يومان فقط في الشهر استخدمت فيهم قطعتين فقط من الخبز الأسمر

- كنت اشرب يومياً 3 لتر ماء منهم 3 كوب أول ما أصحى - الرياضة مهمة جداً وبدون رياضة لن ينجح الريجيم. - قالت السيدة أنها كانت تمشي كل يوم ساعة لمدة 5 أيام فى الأسبوع. - لا اتناول العشاء بعد الساعة 8 مساءً - ابتعدت تماماً عن الحلويات ماعدا مرة فى نصف الشهر وكانت قطعة صغيرة جداً من الكيك

- كان طبخي بزيت الزيتون معلقتين فقط - كنت اعتمدت اعتماد كلى على السلطة والعصائر وكانت السلطة خضرة عادية وازيد عليها معلقة سماق فيعطيها نكهة جميلة جداً وشهية -وكنت استخدم سكر دايت فى المشروبات - وكان رفيق دربى فى هذه الرحلة هو الشاي الأخضر.

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