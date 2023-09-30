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عدن - ياسمين التهامي - معجزة الطبيعة : بذور هذه العشبة السحرية تعيد لك بشرة الشباب حتى لو تجاوز عمرك70 عاما !!

تعتبر بذور الكتان معجزة ربانية حيث أنها تساعد على الحفاظ على بشرة الجسم وتجعل مظهرك يبدوأصغر من عمرك الحقيقي ب10 سنوات، كما أنها تساهم في التخلص من التجاعيد والاسمرار خلال أيام، وحل المشكلة التي يعاني منها كثير من الفتيات والشباب وتتمثل بوجود اسمرار وظهور تجاعيد مبكرة حول منطقة العين والفم وغيرها من الأماكن في الوجه.

بذور الكتان معجزة ربانية للبشرة تلجىء الكثير من الفتيات إلى استخدام الوصفات الطبيعية لمعالجة مشاكل البشرة المختلفة، باعتبارها آمنة وغير باهظة الثمن، ومن أبرز الوصفات المستخدمة، وصفة بذور الكتان التي تعمل على شد بشرة الوجه وتبييضها وازالة التجاعيد خلال أيام فقط. وصفة سيروم بذور الكتان لشد البشرة المكونات - ملعقة كبيرة من بذور الكتان. - ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين. - كوب من الماء. ملعقة من جل الصبار. - كبسولة من فيتامين . - عدد 2 من ورق اللورا. خطوات تحضير سيروم بذور الكتان لشد البشرة أحضري وعاء من الاستانلس، ثم ارفعيه على نار هادئة، وضعي فيه كوب من الماء، ثم أضيفي إليه ملعقة كبيرة من بذور الكتان ومعه ورقتين من أوراق اللورا.

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اتركي الخليط على نار هادئة حتى يغلي ويبدأ يثقل قليلاً. ثم قومي بإزالة الخليط من على النار وقومي بتصفيته على الفور بمصفاه ناعمة قبل أن يتجمد ويصبح مثل الجل. بعد ذلك أضيفي عليه ملعقة من جل الصبار وملعقة كبيرة من الزيوت المتوفرة لديكي زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون، زيت الجلسرين، زيت جوز الهند. وفي النهاية يتم إضافة كبسولة الفيتامين، وخفق المكونات جيداً حتى تتجانس. قومي بتعبئة الخليط في عبوة نظيفة وجافة ومعقمة لحين الاستخدام، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة. أحضري فرشاه وقومي بوضع السيروم على بشرتك المغسولة جيداً والجافة واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يغسل. كرري استخدام الكريم بشكل يومي وسوف تلاحظين الفرق سريعاً خلال أيام. يتميز هذا السيروم بأنه مكون من مكونات طبيعية 100% وخالي من أي مواد حافظة قد تضر البشرة، استخدمي السيروم وخلال أيام سيسألك الجميع عن سر شد بشرتك وبياضها الناصع وخلوها من التجاعيد أو الخطوط الرفيعة.