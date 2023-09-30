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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للشيخوخة المبكره.. ثمرة واحدة يوميا لـ7 أشهر تكفي لإبعاد الشيخوخة نهائيا حتى ولو كان عمرك 60عام .. تعرف عليها !

يساعد الشاي الاخضر على التقليل من التعرض لأعراض الشيخوخة، كما أن الأفوكادو من أفضل الأطعمة المهمة لتحسين العمليات الإدراكية والذاكرة. يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من العناصر الغذائية والمكملات الغذائية التي يحتاج إليها الجسم للتمتع بصحة جيدة، ويمكنك الحصول على تلك العناصر من خلال المكسرات والفواكه والمشروبات . اقراء ايضاً : كما أكدت الأبحاث والدراسات أن تناول ثمرة الأفوكادو يومياً بإستمرار لمدة ستة أشهر، يساعد على تحسين عمل الوظائف الإدراكية في المخ والتقليل من التعرض لفقدان الذاكرة لأنها تعمل على تحسين عمل الذاكرة. وقد أشارت خبيرة التغذية كورتني بليس أن تناول الأفوكادو بعد أن تم إجراء عليه الأبحاث وأثبتت كفاءته في التقليل من التعرض لأعراض الشيخوخة المبكرة والحصول على صحة سليمة مع التقدم في العمر حيث تعتبر هذه الإضافة الغذائية هامة جداً على الصحة لجميع الأعمار. كما أكدت أخصائية التغذية أن الأفوكادو هام جداً للجسم لأنه غني بنسبة كبيرة من المغنيسيوم الهام جدا للصحة لأنه موجود في كل خلية من خلايا الجسم وله أهمية كبيرة في العديد من وظائف الجسم، حيث تحتوي على مايقرب من 60 ملليغرام من المغنيسيوم، وهو ما يعادل 15% من القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم يومياً. حيث أن المغنيسيوم يحسن الحالة المزاجية والإدراكية كما انه يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويزيد من تدفق معدلات الدم في المخ. .

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