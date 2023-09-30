شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتقترب من الاتفاق مع النجم زين الدين زيدان لتدريب هذا الفريق لاسم سيصدمك بشد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الكشف يوم الخميس عن اتفاق يقرب زين الدين زيدان من تدريب نادي مارسيليا الفرنسي، وفقًا لتقارير إعلامية. أكدت إذاعة "France Bleu Provence" أن زيدان وافق على تدريب مارسيليا في حال نجاح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على النادي.
يعبر زيدان عن رغبته في العودة إلى التدريب، ويفضل مارسيليا كواحدة من الخيارات المفضلة لديه، خاصةً وأنه من مواليد مدينة مارسيليا الفرنسية.
يأتي هذا الاتفاق بعد تقارير إعلامية سابقة ربطت مارسيليا بصندوق الاستثمارات العامة، حيث يسعى الصندوق إلى شراء النادي الفرنسي..
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