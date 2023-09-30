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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تفرض غرامات جديدة على المقيمين في السعودية تصل لـ100 ألف ريال والترحيل من البلاد

الجوازات تفرض غرامات جديدة على الأجانب حيث تعتبر الجوازات السعودية واحدة من الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة قضايا الهجرة والجنسية في المملكة السعودية، وفي إطار الحفاظ على الأمن الوطني وضمان امتثال الأجانب للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، قامت السلطات السعودية بتفعيل آليات جديدة لمعاقبة المخالفين.

أصدرت الإدارة العامة للجوازات في المملكة السعودية تحذير هام وخطير لجميع أصحاب العمل الذين يخالفون القوانين بتوظيف عمالتهم للعمل لدى أشخاص آخرين أو تسجيلهم بأسماء وهمية.

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وتأتي هذه الإجراءات في إطار الرقابة الشديدة التي تمارسها الحكومة السعودية لضمان النظام والأمن داخل المملكة، سواء للمواطنين أو للمقيمين، بموجب هذا التحذير، سيتم فرض عقوبات قاسية على منتهكي القوانين

حيث يمكن أن تصل عقوبة الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفرض عقوبات مالية تصل إلى 100,000 ريال، وترحيل العمالة الوافدة إلى بلدهم الأصلي (في حالة وجودهم بصفة وافدة)، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 6 شهور وحرمانهم من العمل في المملكة.

إن فرض هذه الغرامات يأتي كتذكير للجميع بأهمية الامتثال للأنظمة واللوائح السارية، وتسعى إلى تحفيز الجميع على التعاون مع السلطات المحلية في تحقيق أهداف النمو والاستقرار في المملكة السعودية.

ما هو دور المواطنين لمساعدة الجوازات بعد قيام الجوازات تفرض غرامات جديدة على الأجانب تهيب المديرية العامة للجوازات بجميع المواطنين والمقيمين في المملكة بالتعاون والمساهمة في الحفاظ على نظام الإقامة وأمن الحدود، ولهذا الغرض، تدعو المديرية جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذا النظام من خلال الأرقام المخصصة للبلاغات.

في حالة الاحتياج إلى الإبلاغ في باقي مناطق المملكة، يمكن الاتصال عبر الرقم 999، ومنطقتي مكة المكرمة والرياض، يفضل الاتصال بالرقم 911.

ما الذي تسعي اليه المملكة وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي الحكومة السعودية للحفاظ على النظام والأمن في البلاد وضمان امتثال الجميع للأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى ذلك، تعزز المديرية من جهودها لمكافحة الجرائم المعلوماتية والمخالفات الإلكترونية، وتشجع على الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني عبر تطبيق كلنا أمن أو الاتصال بالأرقام المحددة لهذا الغرض.

ما هي الخدمات المقدمة من المؤسسات السعودية هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات العامة للجوازات تقدم خدمات متعددة للمواطنين والمقيمين في المملكة، بما في ذلك خدمات الإقامة والجواز السعودي والعديد من الخدمات الأخرى، للمزيد من المعلومات، يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي للجوازات السعودية.

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ما أهمية هذه الإجراءات تتجلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط والامتثال للقوانين من قبل الأجانب المقيمين في المملكة، وتحفيزهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح السعودية، و يتوجب على المقيمين والزوار الالتزام بأنظمة الإقامة المعمول بها.

وفي حالة مخالفة هذه الأنظمة، وإن فرض هذه الغرامات الجديدة وتهديد بالترحيل يشكل رسالة واضحة بأن السلطات السعودية تولي أمور الهجرة والجنسية أهمية قصوى وأنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن والنظام في البلاد.