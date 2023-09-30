عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو .. صانع محتوى سعودي يكشف مفاجأة بشأن عسل النحل الذي تقل قيمته عن 250 ريال

2023/09/30 الساعة 08:03 مساءً (جهينةيمن)

كشف صانع محتوى عن معلومة يجهلها الكثير بشأن سعر العسل الأصلي في الأسواق.

وقال صانع المحتوى:" سعر العسل إذا نزل عن 250 ريال للكيلو فهو ما هو بطبيعي وإذا جاملك صاحب المنحل اعرف إنه مغشوش أو مغذى مثل الشيره التي تستخدم في المطاعم والحلويات".

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من جانبه قال النحال محمد القرني أن العسل الأصلي وأجوده تظهر ريحته في البول ، قيمته لا تقل عن 250 و 300 ريال.

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