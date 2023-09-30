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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في المملكة تواصل الانخفاض XAU/SAR، الأونصة تنزل أكثر من 285 ريال في أسبوع
2023/09/30 الساعة 08:22 مساءً (جهينةيمن)
واصلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية سلسلة الانخفاض المتواصل منذ احتفالات المملكة باليوم الوطني 93، وانخفضت أومصة الذهب خلال أسبوع واحد أكثر من 285 ريال سعودي وفق البيانات التي تمَّ رصدها صباح اليوم السبت، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة،
أسعار الذهب في السعودية السبت XAU/SAR
وجاءت أسعار الذهب في المملكة صباح اليوم السبت لتوفر فرصة كبيرة للراغبين بشراء المعدن الثمين، حيث تشير البيانات إلى الأسعار التالية:
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|
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 2023/09/30م
|
الوحدة
|
سعر الذهب يوم السبت الماضي
|
السعر بالريال السعودي اليوم
|
السعر بالدولار الأمريكي اليوم
|
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
|
222.85
|
232.06
|
59.43
|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
|
204.28
|
212.73
|
54.48
|
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
|
195.00
|
203.06
|
52.00
|
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
|
167.14
|
174.05
|
44.57
|
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
|
130.00
|
135.37
|
34.67
|
سعر أونصة الذهب بيع
|
6,931.50
|
7,218.00
|
1,848.40
|
سعر أونصة الذهب شراء
|
6,935.25
|
7,221.75
|
1,849.40
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