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أسعار الذهب في المملكة تواصل الانخفاض XAU/SAR، الأونصة تنزل أكثر من 285 ريال في أسبوع

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في المملكة تواصل الانخفاض XAU/SAR، الأونصة تنزل أكثر من 285 ريال في أسبوع

2023/09/30 الساعة 08:22 مساءً (جهينةيمن)

واصلت أسعار الذهب في المملكة العربية سلسلة الانخفاض المتواصل منذ احتفالات المملكة باليوم الوطني 93، وانخفضت أومصة الذهب خلال أسبوع واحد أكثر من 285 ريال سعودي وفق البيانات التي تمَّ رصدها صباح اليوم السبت، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة،

أسعار الذهب في السعودية السبت XAU/SAR

وجاءت أسعار الذهب في المملكة صباح اليوم السبت لتوفر فرصة كبيرة للراغبين بشراء المعدن الثمين، حيث تشير البيانات إلى الأسعار التالية:

اقراء ايضاً :

أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 2023/09/30م

الوحدة

سعر الذهب يوم السبت الماضي 

السعر بالريال السعودي اليوم 

السعر بالدولار الأمريكي اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط

222.85

232.06

59.43

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط

204.28

212.73

54.48

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط

195.00

203.06

52.00

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط

167.14

174.05

44.57

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط

130.00

135.37

34.67

سعر أونصة الذهب بيع

6,931.50

7,218.00

1,848.40

سعر أونصة الذهب شراء

6,935.25

7,221.75

1,849.40


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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