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عدن - ياسمين التهامي - ببيضة واحدة فقط… طريقة عمل بسكوت الشاي “نايس بجوز الهند” بدون خلاط أو مضرب كهربائي 2023/09/30 الساعة 08:17 مساءً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : �لبسكوت من الحلويات اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الناس وتقدم بجانب الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار أو كتحلية خفيفة بين الوجبات وخاصة للأطفال الصغار ويمكن استخدام البسكوت أيضا كبديل لسندوتشات المدرسة وفي هذا المقال اخترنا لكم نوع مميز ولذيذ من البسكوت وهو بسكوت نايس بجوز الهند بمذاق لذيذ وقوام هش وسوف نقدمه لكم بطريقة تحضير بسيطة وسهلة بدون استخدام خلاط أو مضرب كهربائي، للمقادير وطريقة التحضير تابع القراءة…. مقادير بسكوت نايس بجوز الهند طريقة التحضير �لبسكوت من الحلويات اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الناس وتقدم بجانب الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار أو كتحلية خفيفة بين الوجبات وخاصة للأطفال الصغار ويمكن استخدام البسكوت أيضا كبديل لسندوتشات المدرسة وفي هذا المقال اخترنا لكم نوع مميز ولذيذ من البسكوت وهو بسكوت نايس بجوز الهند بمذاق لذيذ وقوام هش وسوف نقدمه لكم بطريقة تحضير بسيطة وسهلة بدون استخدام خلاط أو مضرب كهربائي، للمقادير وطريقة التحضير تابع القراءة….

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