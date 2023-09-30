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عدن - ياسمين التهامي - بطعم أحلى من الجاهز.. طريقة عمل لقمة القاضي بمكونات وخطوات بسيطة 2023/09/30 الساعة 08:48 مساءً (جهينةيمن) لقمة القاضي هي حلوى شعبية مصرية شهيرة تصنع من عجينة سائلة تقلي في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون، ثم تغمس في الشربات البارد، وتتميز لقمة القاضي بطعمها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، وتعد من الحلويات المفضلة في شهر رمضان المبارك. مكونات عمل لقمة القاضي طريقة التحضير اقراء ايضاً : أسرار نجاح لقمة القاضي

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