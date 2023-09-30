وقفة احتجاجية لطلاب جامعة ذمار تندد بجريمة مقتل الطبيب "السامعي" بنيران عنصر حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم طلاب جامعة ذمار، اليوم السبت، وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة مقتل زميلهم الدكتور جمعان السامعي بمستشفى الوحدة التعليمي في مدينة معبر الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية شمالي اليمن.



وفي المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار والتي اقيمت أمام كلية الطب، عبر الجميع عن مخاوفهم من مصير السامعي الذي قتل بدم بارد أثناء قيامه بواجبه الإنساني في مستشفى الوحدة التعليمي.



وطالب المحتجون الأجهزة القضائية بسرعة إصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل، ومحاسبة وتغير حرسة المستشفى لما كان لهم من تواطئ مع مرتكب الجريمة.



كما دعا المحتجون المنظمات الحقوقية والإنسانية وإدارة جامعة ذمار إلى متابعة القضية كونها تعتبر استهدافا للعلم والطب بشكل عام.





والأسبوع الماضي، قتل الطبيب السامعي على يد عنصر من مليشيات الحوثي داخل المستشفى التعليمي بذمار، بعد حملة تحريض بدوافع مناطقية.



في سياق متصل نظم طلاب جامعة تعز فرع التربة وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة قتل الطبيب السامعي، حيث طالبوا الأجهزة القضائية بسرعة تحقيق العدالة واستنفار الجانب القانوني والجنائي.

