الجيش اليمني يعلن إسقاط "طائرات مسيرة" لمليشيات الحوثي بمديرية باقم في صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية بمديرية باقم، في محافظة صعدة شمالي البلاد.



ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية في محور علب قولها، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت المليشيات من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور، بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا.



وقال قائد محور علب، اللواء ياسر مجلي، إن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وأكد أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لمساعي السلام في محاولة منها لإعادة الحرب.



ولفت إلى أن ذلك يفضح أخلاقيات مليشيات الحوثي الإرهابية وعدم احترامها لأخلاقيات الحرب، مؤكدا أن أن تاريخ هذه المليشيات مليء بالغدر وخيانة العهود والمواثيق.



في حين ذكرت مصادر عسكرية أخرى، أن الهجوم الحوثي جاء بالتزامن مع حفل نظمه محور علب العسكري بمناسبة العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر، مشيرة إلى أنه أسفر عن مقتل جندي وإصابة أخرين.



يأتي ذلك بعد أيام من هجوم شنته مليشيات الحوثي بطائرة مسيرة على موقع لقوات دفاع البحرين بالحد الجنوبي للسعودية والذي أسفر عن مقتل 4 ضباط وإصابة جنود أخرين.

