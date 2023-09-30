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عدن - ياسمين التهامي - تبييض الأسنان قد لا تصدق ذلك ولكن هناك طرق طبيعية لجعل الاسنان ناصعة البياض في المنزل

تبييض الأسنان في المنزل تم إيجاد بعض الطرق التي تعمل على تبييض الأسنان من المنزل لكي تسهل على الكثيرين عدم الذهاب إلي الطبيب وما شابه، ونري ذلك في إستعمال (صودا الخبز) فتمتلك قدرة رهيبة في تبييض الأسنان ويتم وضعها في معظم المعاجين التي نغسل بها أسناننا فتقوم بكشط كل الأوساخ من سطح الأسنان لأنها ذات وسط قاعدي مما يمنع الفطريات والبكتريا من النمو على الأسنان. إستخدام حمض خل التفاح وهو يستخدم منذ قرون عديدة في هذه المهمة لأنه من المواد المطهرة ويعتبر مادة طبيعية معقمة كما أن به الحمض القادر على قتل البكتريا تماماً. طرق طبيعية أخري لتبييض الأسنان هناك طرق أخري يمكننا إستخدامها مثل الفحم فوضع الفخم على فرشة الأسنان يزيل الأوساخ والسموم من الفم بشكل عام. إستخدام قشور بعض أنواع الفاكهة يجعل الأسنان ذات لون أبيض نقي، فيتم فرك قشور البرتقال أو الليمون بالأسنان فتكسبها بياضاً طبيعياً. هناك نوع من الطين يدعي (صلصال الكاولين) فتفريش الأسنان به يزيل الصبغات من الأسنان بشكل سريع. اقراء ايضاً :

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