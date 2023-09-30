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عدن - ياسمين التهامي - ضع قطرات من زيت الزيتون على فروة الرأس لمدة نصف ساعة وشاهد ما سيحدث بعد 10 أيام

يتميز زيت الزيتون بفوائده المذهلة للشعر، فهو يرطب الشعر بعمق، ويساهم في التخلص من القمل والقشرة. كما يحفز نمو الشعر ويحارب التقصف وتخفيف هيشان الشعر.

ويعد زيت الزيتون من ثمار الزيتون عن طريق العصر أو الضغط، ويعتبر هذا الزيت من أجود أنواع الزيوت النباتية، وأكثرها فائدة. لذا فهو يستخدم في العديد من المجالات على نحو واسع خاصة في مجال: الطهي، والعناية بصحّة الجسم، والبشرة، وحيوية الشعر، والطب البديل. ويمكن استخدامه وحده أو خلطه مع مكوّنات أخرى لإعطاء نتائج مضاعفة.

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يحتوي زيت الزيتون على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، فهو يَمتاز باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى الكثير من المُغذّيات النباتية وأحماض الهيدروكسي. كما تحتوي ثلاثة أرباعه على الدهون على شكل أوميغا 9 وحمض الأوليك، ويعتبر زيت الزيتون مَصدراً جيّداً لفيتامين E. وفقاً لما جاء في موقع البوابة.

فوائد زيت الزيتون للشعر

• من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يمنع الشعر من التساقط، حيث يقوّي بصيلاته ويغذيها.

• من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يقتل قمل فروة الرأس. إذا ما تمّ وضعه على الشعر مدّة نصف ساعة وتدليكه جيّداً وتكرار ذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام متواصلة.

• من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يقلل احتمالية ظهور الشعر الأبيض. لاحتوائه على أصباغ تجعل الشعر يحتفظ بلونه الطبيعي.

• يعتبر زيت الزيتون بلسماً جيّداً للشعر التالف، وذلك إذا ما تمّ تدفئة ربع كوب من الزيت على النار لبضع ثوانٍ، ثمّ تدليك الشعر به، ولفّه بقبعة الاستحمام البلاستيكية مدّة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب.

• من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يزيد كثافته ولمعانه. ومن أنجح وصفات زيت الزيتون المستخدمة لهذا الغرض: خلط ملعقة كبيرة من هذا الزيت مع بيضة مخفوقة وتطبيقها على الشعر مدّة نصف ساعة قبل غسله.

أضرار زيت الزيتون للشعر

• يسد مسامات الشعر

• يحفز ظهور حب الشباب

• يساعد على سقوط الشعر بسهولة

• زيادة نسبة الدهون فيالشعر خصوصاً الشعر الدهني.

فوائد زيت الزيتون للشعر الدهني

• يقلل من قشرة الرأس.

• من فوائد زيت الزيتون للشعر الدهني أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائيّة ومضادات الأكسدة

• من فوائد زيت الزيتون للشعر الدهني يرطب شعرك

• يقلل من تهيج فروة الرأس

فوائد زيت الزيتون للشعر الخفيف

• من فوائد زيت الزيتون للشعر الخفيف أنه يُضيف اللمعان، والنعومة، والمرونة للشعر

• تقوية الشعر وتنعيمه

• يُعزّز صحة الشعر ويساعد في تكثيفه

• المحافظة على رطوبة الشعر

فوائد زيت الزيتون للبشرة

• زيت الزيتون يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها، ويشدها.

• زيت الزيتون يرطّب الشفاه، ويمكن استخدامه لتقشيرها من خلال مزجه مع القليل من السكر، وتدليك الشفاه به.

• ينظّف زيت الزيتون من آثار المكياج؛ لاحتوائه على قلويات وأحماض تطهّر المسام.

• زيت الزيتون يحدّ من حدوث الترهلات؛ لاحتوائه على مادة السكوالين، ومضادات الأكسدة.

• يرطّب زيت الزيتون القدمين، ويمكن الاستفادة من خصائصه للتخلص من الخلايا الميتة الموجودة على الكعبين على وجه الخصوص. وذلك إذا ما تم مزجه مع قطرات من عصير الليمون.