شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كنز رياني لتبيض الأسنان من الاصفرار والجير في 3 دقائق معدودة من اول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توجد أكثر من طريقة منزلية من الممكن أن تتخلص من خلالها من أكثر مشكلة تواجه أغلب الناس وهي اصفرار الأسنان وظهور طبقة من الجير على المينا وهو مظهر غير صحي لها بسبب سوء العناية بالأسنان وتركها دون الاهتمام بتنظيف سطحه الخارجي بعد تناول الوجبات يوميا، ولذلك تظهر طبقة صفراء قد تكون صعبة الإزالة ومن الممكن التخلص التام منها وبكل سهولة وهذا ما يمكن أن يحدث بالاعتماد على عدة طرق مختلفة نتعرف عليها من خلال السطور المقبلة.

وصفات طبيعية لتبيض الأسنان في المنزل العديد من الطرق الطبيعية من السهل الاعتماد عليها من أجل التخلص التام من الطبقة الداكنة الصفراء الموجودة على الأسنان وكل الطرق المستخدم أغلبها طرق طبيعية ممتازة تعمل على إزالة كل الاصفرار الذي يترسب على سطح الأسنان

التخلص من صفرار الأسنان بقشور الفواكه

تعتبر قشور الفواكه التي يمكن أن تستعمل لتبييض الأسنان مختلفة ومتنوعة وجميعها تشترك في ميزة وهي محتواها من فيتامين سي المنظف للأسنان والمقوي للثة، وأهم القشور المستخدمة لتنظيف الأسنان وتبييضها ما يلي:

قشور الليمون وهي من أفضل الأنواع المتاحة من قشور الفاكهة الممتلئة بفيتامين سي المفيد للتخص من طبقة الجير المترسبة على الأسنان والتي تتسبب في اصفرارها. قشور البرتقال تعتبر من أكثر نوعيات قشور الفواكه التي تكافح اصفرار الأسنان، ويمكن فرك الأسنان برفق للتخلص من الجير والكلس. تبييض الأسنان بالليمون والكربوناتو من الممكن استعمال خليط مكون من عصير الليمون مع الكربوناتو فهو من أفضل المكونات التي من الممكن أن تستخدم من أجل التخلص من اللون الأصفر على الأسنان حيث تخلط كمية ملائمة من عصير الليمون مع القليل من ملح كربونات الصوديوم وفرك الأسنان به جيدًا ومن ثم ستتخلص الأسنان من الجير تماما، ويمكن استخدام الكربوناتو والليمون مرتين أسبوعيا.

تبييض الأسنان بالمحلول الملحي

يمكن أن تحصل على أسنان بيضاء نظيفة وخالية من أي تراكمات من الجير حيث يمكن تحضير ملعقة من الملح مع كوب من الماء الدافئ ومن ثم يتم تقليب المكونين وعمل مضمضة تساعد على تبييض الأسنان باستعمالها يوميا..