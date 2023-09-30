شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “هتبقي زي القشطة وشمعة منورة” الفازلين لتبيض المناطق الحساسة للعروس حتي لو سواد 20 سنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحتاج الأماكن الحساسة في الجسم إلى تغذية الجلد حتى يتخلص من التصبغ وآثار الاسمرار حيث ينتج التصبغ في تلك المناطق بسبب عدم ترطيب الجلد كما أن الجلد الميت ظهوره يكون سبب في اسمرار تلك المناطق ولذلك من المهم استعمال خلطة طبيعية تساعد في تبييض الجلد نتعرف على مكوناتها وخطوات تحضيرها فيما يأتي.

تبيض المناطق الحساسة بالفازلين توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي من الممكن أن تستخدم لتغيير لون الجلد من اللون الداكن المتصبغ إلى لون فاتح وأقل من حيث مستوى التصبغ ولكن تأتي نتيجة تطبيق تلك الوصفات الطبيعية بشكل تدريجي، ولذلك نتعرف في هذه السطور المقبلة على أفضل الوصفات الفعالة لتبييض المناطق الحساسة.

وصفة الفازلين للتبييض

من الممكن أن يتم تطبيق وصفة الفازلين الطبيعي للتخلص من أي لون داكن في المناطق الحساسة من خلال توفير هذه المكونات الآتية:

2 ملعقة من الفازلين. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة من صودا الخبز. طريقة التحضير

جهزي وعاء مناسب وضعي فيه الفازلين حتى نقوم بإذابته فوق حمام مائي ومن ثم تتم إسالة الفازلين. يسهل بعد ذلك مزج الفازلين من زيت الزيتون، ثم نضيف مكون النشا ونقلب جيدا. الخطوة التالية تكون باستعمال عصير الليمون وصودا الخبز مع تقليب كل المقدار ويتكون خليط ناعم القوام وكريمي يحفظ في الثلاجة حتى يتماسك. من الممكن أيضًا تطبيق الخليط على الجلد والمنطقة المطلوب تبييضها فور الاستعمال. تعمل خلطة الفازلين على تبييض تلك الأماكن الحساسة وذلك للتخلص من تصبغات الجلد. يمكنك الإبقاء على خليط الفازلين على الجلد مدة تصل حتى 20 د حتى تتفاعل مكونات الوصفة مع الجلد والطبقة الخارجية منه للتخلص من اسمرارها. تظهر طبقة الجلد الجديدة التي من الممكن أن تبدأ في الظهور وتتقشر الطبقة الخارجية الداكنة بعد الاستمرار في تطبيق الوصفة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع. من الممكن استعمال خليط الفازلين أيضًا لترطيب الجلد وذلك سيساعد على استرجاع لون الجلد الطبيعي، تصلح تركيبة الفازلين للتطبيق على أي منطقة من البشرة تحتاجين لتبييضها..