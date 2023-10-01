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عدن - ياسمين التهامي - وصفة الفازلين الصاروخية للقضاء على الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا بدون رجوعه مرة أخرى

تعتبر خلطة الفازلين من الخلطات الطبيعية المميزة والتي من خلالها تستطيعين صبغ الشعر بشكل طبيعي وتغطية الشعر الأبيض وإزالة أثره تماما بمجرد تطبيق الوصفة والالتزام في استعمالها، حيث يعمل الفازلين مع إضافة بعض المواد الطبيعية المتوفرة معه على منح الشعر لون مميز ومن خلال التقرير القادم ستتعرفي على أهم المكونات الطبيعية التي تدخل في عمل وصفة الفازلين لعلاج الشيب بشكل تام في المنزل ودون أن تذهبي لمراكز التجميل لصبغ شعرك، وستجدي أن شعرك يستعيد قوته وجماله ولمعانه مرة أخرى بعد تطبيق الوصفة.

الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

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تعتبر وصفة الفازلين من بين الوصفات الطبيعية المميزة والآمنة على الشعر والتي يسهل تطبيقها على خصلات الشعر من أجل وقايته من العديد من المشكلات والتي من أبرزها الشيب والجفاف، حيث يمد الفازلين الشعر بالكثير من الفوائد أهمها الترطيب ومنع التقصف والهيشان فضلًا عن الوصفة القادمة التي تغطي الشيب تماما ومكوناتها تكون كما يلي: مكونات وصفة الفازلين لعلاج الشيب

2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الحناء.

قطرات من عصير الليمون.

وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

يمكن تحضير الوصفة واستخدامها بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية لتغطية الشعر الأبيض تماما والتخلص منه بتحضير الآتي:

تجهيز بولة مناسبة ونضع فيه الكركم مع الحناء ونقلب بشكل جيد حتى يخلط المكونين.

يتم إذابة الفازلين فوق حمام مائي ومن ثم يمكنك أن تضيفيه إلى الكركم والحناء.

بعد إتمام تحضير الخليط من الكركم والفازلين مع الحناء نضيف زيت الزيتون وزيت اللوز مع عصير الليمون.

ثم بعد خلط كل مكونات الوصفة يمكنك تطبيقها فور الانتهاء من تحضيرها بحوالي 10 د ومن ثم يمكنك تغطية الشعر بها.

ثم بعد توزيع الخليط على خصلات الشعر من الممكن تغطيته بها لمدة تطبيق تصل لحوالي 20 دقيقة، ويراعى تطبيق الوصفة والانتظام في استخدامها مرة كل 10 أيام.

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كما أنه من الممكن بعد تطبيق الوصفة شطف الشعر جيدًا بالماء والشامبو مع بلسم ملائم للشعر ويرطب الشعر بزيت الزيتون.

بدون استخدام أي صبغة كمياوية يمكنك التخلص من مشكلة الشعر الأبيض لأن الشعر الأبيض يعتبر ازعاج لمن يصاب به لذا تبحث الكثير من السيدات عن وصفات تكون مكوناتها طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض ومن أهم هذه الوصفات الطبيعية استخدام وصفة الفازلين للتخلص نهائيا من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا من اول استعمال لن تصدقي النتيجة

آآ الخميرة لتطويل الشعر

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من كريم الشعر.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

يتم مزج ملعقة من الخميرة مع ملعقة من كريم الشعر مع ملعقة من زيت الجوجوبا مع ملعقة من زيت السمسم ويتم مزج المكونات جيدا مع بعضهم البعض ثم قومي بعد ذلك بوضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين