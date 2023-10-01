رئيس الوزراء يصل العاصمة القطرية "الدوحة" في زيارة رسمية

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، السبت، الى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

ووفقا لوكالة سبأ، فأن رئيس الوزراء سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسئولين في دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واليات تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ومن المقرر ان يحضر رئيس الوزراء، افتتاح معرض اكسبو الدوحة 2023، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة افضل" والذي تشارك فيه اكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.

واجريت لرئيس مجلس الوزراء مراسيم الاستقبال المعتادة، حيث كان في مقدمة مستقبليه عدد من المسؤولين القطريين وسفير اليمن لدى قطر راجح بادي.

وكان رئيس الوزراء قد غادر في وقت سابق مطار عدن الدولي متوجها الى دولة قطر في زيارة رسمية.