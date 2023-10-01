مليشيا الحوثي تمنع نشطاء حقوقيين من السفر عبر مطار صنعاء الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، نشطاء حقوقيين، من السفر عبر مطار صنعاء الدولي؛ وذلك في اطار الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال رئيس منظمة "مواطنة" عبدالرشيد الفقية، في تغريدة على منصة "إكس"، إن مليشيا الحوثي منعته من السفر من مطار صنعاء الدولي.

وأكد أن منعهم من السفر "جريمة تعاقب عليها قوانين الجمهورية اليمنية، وهي جريمة مضافة إلى جرائم رصيد جماعة الحوثيين من الانتهاكات لحق اليمنيات واليمنيين في حرية التنقل.

وأضاف الفقية، "لقد عطلت الجماعة دستور الجمهورية اليمنية النافذ، وكافة القوانين والتشريعات الوطنية ببروتوكولات ومراسيم خاصة بها".

وأشار إلى أن المواطنين "يتعاملوا مع أجهزة خاصة بالجماعة، لا مع مؤسسات الدولة، ولو بالحد الأدنى مما عرفناه من مؤسسات وتقاليد دولة اليمنيات واليمنيين". حسب وصفه.

يشار إلى أن المليشيا منذ افتتاح المطار يعملوا على تضييق حرية اليمنيين في السفر عبر المطار الخاضع لسيطرتهم.