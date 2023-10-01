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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..مواطن سعودي يكشف عن طريقة لمعرفة اكتساب الطفل شحنات من الجوال باستخدام"غطاء بلاستيك"

وثق شخص مقطع فيديو كشف خلاله عن طريقة لمعرفة اكتساب الأطفال شحنات كهربائية بسبب الجوالات. وأظهر الفيديو الرجل يستخدم غطاء زجاجة مصنوع من البلاستيك، وقام الطفل بوضع يده على الغطاء والتصق الغطاء بيد الطفل. اقراء ايضاً : وفي اللقطات التالية من الفيديو قام الرجل بوضع يده على الغطاء ولم تلتصق يده بالغطاء، مشيرا إلى أن التصاق يد الطفل يرجع لاكتسابه شحنات من الجوال. https://t.co/TFsbXPvpHE

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