إب.. عنصر حوثي يُمزّق القرآن الكريم داخل المسجد والأهالي ينهالون عليه بالضرب المُبرح

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم عنصر حوثي على تمزيق القرآن الكريم في محافظة إب (وسط اليمن)، في جريمة شنيعة استنكرها الأهالي في حين تحاول المليشيا التكتم عليها.



وقالت مصادر محلية، إن عنصراً حوثياً يُدعى (ربيش يحيى صبور) من أهالي مدينة جبلة، قام بتمزيق ثلاثة مصاحف داخل مدرسة حوثية بالجامع الكبير بمدينة جبلة، جنوب غرب إب.



وأفادت المصادر أن العنصر الحوثي الذي عُيّن من قبل الحوثيين حارسا أمنيا في المسجد، أقدم على تمزيق ثلاثة مصاحف ما دفع الحاضرين من أهالي المنطقة إلى ضربه بشكل مبرح.



ولفتت المصادر إلى أن والد العنصر الحوثي، أصيب بذبحة صدرية حينما كان يشاهد الحادثة وفارق الحياة على إثر ذلك.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تحاول التكتم على الحادثة وتسويق فكرة أن العنصر على أقدم على تمزيق "المصاحف"، يعاني من حالة نفسية.



وعبّر الأهالي عن استنكارهم الشديد للحادثة وطالبوا سلطات المليشيا بعدم التهاون في مثل هذه الأعمال الشنيعة التي تمس قدسية القرآن الكريم وتمثل سابقة خطيرة على المجتمع اليمني تستوجب إنزال أقسى العقوبات بحقه.