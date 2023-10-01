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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة..السعودية تعلن حظر ممارسة هذا العمل على جميع المقيمين وتحذر ستتعرضون لعقوبات قاسية

تُشارك المديرية العامة للجوازات في موسم الحج للعام الحالي 1444هـ، ضمن القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المنوطة بها.

ومن ضمن تلك المهام، اللجانُ الإدارية الموسمية في مراكز مداخل العاصمة المقدسة الأربعة (مركز الشميسي، ومركز الكر، ومركز التنعيم، ومركز البهيتة).

وتتولى اللجان الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم

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وأكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج؛ سيعرّض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

وشددت على أن عقوبة الناقل ستتضمن المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنَع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.