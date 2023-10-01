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عدن - ياسمين التهامي - اشرب مغلي أوراق الغار قبل النوم وبعد 7 أيام هذا ما سوف يحدث لجسمك وفق أحدث الدراسات العلمية

ورق الغار او كما يسمى في بعض الدول الأخرى إكليل الرمان ‏هو أحد التوابل التي يتم استخدامها مع العديد من وصفات الطعام لأن له طعم مميز وجميل ‏كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم الإنسان لأنه يحتوي على فيتامين A وفيتامين سي وبعض المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والزنك والحديد ‏والمغنيسيوم كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وبعض المركبات النباتات ‏كما أنه يحتوي على أحد الزيوت الطيارة ويحتوي على حمض الفوليك مضادات الأكسدة، ‏وبسبب وجود هذه المكونات داخل ورق الغار فهو يستخدم في علاج العديد من المشاكل الصحية في جسم الإنسان ولا يقتصر عمل ورق الغار فقط على استخدامه كنوع من انواع التوابل و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تناول مشروب ورق الغار والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول منقوع ورق الغار. ‏طريقة تناول مشروب ورق الغار اقراء ايضاً : فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد مشروب ورق الغار حتى يتم تناوله على الريق يوميا والحصول على الفوائد الموجودة في ورق الغار وهذه الطريقة هي: يتم إحضار بعض اوراق ورق الغار.

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نضع كوب من الماء ‏على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

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بعد ذلك نضيف له بعض اوراق الغار حتى يغلي.

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يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي على هذا المشروب يتناول مشروب على الريق يوميا في الصباح.

‏ فوائد تناول مشروب ورق الغار

‏ في مالي سنتحدث عن بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب ورق الغار وهذه الفوائد هي:

‏ يساعد هذا المشروب على حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم لذلك ينصح باستخدام الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر لانه يعمل على تقليل مستوى الدهون الثلاثية كما أنه ينظم السكر في الدم.

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يحتوي ‏ورق الغار على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على إنتاج كمية أكبر من الأنسولين.

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يعمل ورق الغار أيضا على تحسين عملية الهضم وتخلص من الإمساك الذي يعاني من جسم الإنسان كما انه يساعد على التخلص من الانتفاخ والحموضة والحرقة التي تصيب الأمعاء

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