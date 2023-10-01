عدن.. محكمة الاستئناف تغلق باب المرافعة في قضية مقتل الطفلة "حنين البكري"

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت محكمة الاستئناف في محافظة عدن، اليوم الأحد، باب المرافعة في قضية مقتل الطفلة حنين البكري، وحجز القضية للحكم بتاريخ ٢٢ أكتوبر الجاري.



وعقدت محكمة استئناف عدن، صباح اليوم، جلسة المرافعات الختامية في القضية، برئاسة القاضي محمد الجنيدي وعضوية القاضي أحمد القطوي والقاضي عبد الله عمر.



وبحسب الصحفي عبدالرحمن أنيس فإن محامي الدفاع عن المتهم حسين هرهرة، قدم للمحكمة مقطع فيديو، مع استجواب المتهم للمرة الأخيرة من قبل المحكمة.



وأوضح نيابة الاستئناف قدمت مرافعة ختامية مكونة من أربع صفحات، كما قدم محامو أولياء الدم مرافعة ختامية من ثمان صفحات، فيما قدم محاميا المتهم مرافعة ختامية من 11 صفحة.



ويوم وقفة عرفة، قتلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم "حسين هرهرة" إثر خلاف نشب عقب حادث تصادم سيارته مع سيارة كانت على متنها برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيبت هي الأخرى في الحادثة.



ومطلع أغسطس الماضي، أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية، حكما قضى بإعدام المتهم بقتل عقب جلسات محاكمات مستعجلة استمرت لأيام.

