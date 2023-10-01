شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "سم قاتل".. صانع محتوى سعودي يكشف مفاجأة بشأن عسل النحل الذي تقل قيمته عن 250 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار أحد مبدعي المحتوى السعوديين الخاص بمجال العسل وتربية النحل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعدما تطرق إلى تفاصيل يعتقد الكثيرون أنها غير معروفة حول أسعار العسل الأصلي في الأسواق. قدم هذا المبدع توضيحًا خلال مداخلته، حيث قال: “إذا كان سعر العسل يقل عن 250 ريال سعودي للكيلوغرام، فهذا يشير إلى أنه قد يكون العسل غير طبيعي.

عسل النحل فوائد علاجية مذهلة يقدمها عسل النحل للبشرة.. منها مكافحة الش | الكونسلتو

وإذا حاول مالك المنحل إقناعك بشراءه بأسعار منخفضة، ينبغي عليك أن تكون حذرًا وتعلم أن العسل الذي يتم عرضه قد يكون تم تغشيشه بنسبة كبيرة. يمكن أن يتم هذا التغشيش عن طريق إضافة شيرة السكر التي تُستخدم في المطاعم وصناعة الحلويات من جهته، أكد النحال محمد القرني أن العسل الأصلي والأجود يمكن تمييزه من خلال رائحته التي تظهر في البول، مضيفاً أن قيمته في السوق حالياً لا تقل عادة عن 250 إلى 300 ريال للكيلوغرام الواحد.

فوائد العسل النحل للبشرة العسل هو منتج طبيعي رائع يحمل العديد من الفوائد للبشرة، وهذه بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام العسل على البشرة:

1. ترطيب البشرة العسل يحتوي على خصائص ترطيبية ممتازة، حيث يساعد في تحسين مرونة البشرة والحفاظ على رطوبتها. 2. مكافحة الالتهابات يحتوي العسل على مضادات الالتهاب التي يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب والاحمرار والتهيج على البشرة. 3. تفتيح البشرة العسل يمكن أن يعمل كوسيلة طبيعية لتفتيح لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة. 4. مكافحة الشيخوخة يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة وتجاعيد البشرة. 5. تنظيف البشرة يمكن استخدام العسل كغسول للوجه لإزالة الأوساخ والشوائب من البشرة بلطف. 6. تقشير البشرة يمكن خلط العسل مع مواد أخرى مثل السكر لاستخدامه كمقشر طبيعي للبشرة، مما يزيل الخلايا الميتة ويترك البشرة ناعمة ومشرقة..