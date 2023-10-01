شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “شعرك هيبقي طول الهنود” وصفة الحناء الرهيبة لتطويل وتكثيف الشعر وملئ الفراغات في 3 أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحناء لتطويل الشعر حيث أن الحناء هي بودرة طبيعية يتم سحقها وطحنها من شجرة الحناء الطبيعية، حيث يتم زراعة شجرة الحناء في المناخ والمكان الملائم لها، ويتم استخدام الحناء في صبغ وتلوين الشعر، كما يتم الاعتماد عليها في تكثيف وتطويل الشعر، لأنها تحمل الكثير من البروتين المغذي لبصيلات الشعر، ولا تمتلك الحناء الطبيعية أي أثر جانبي يحرق فروة الرأس، وتم استخدام العديد من وصفات الحناء لتطويل الشعر منذ قديم الأزل، حيث أنها طريقة مجربة وفعالة في زيادة قوة وسمك الشعر، وبالتالي يتم تطويل وتكثيف الشعر بعد فترة من المداومة على استخدام ماسك الحناء لمعالجة معظم مشاكل الشعر.

وصفة الحناء لتطويل الشعر يمكن عمل عجينة الحناء البسيطة لتطويل الشعر بواسطة بودرة الحناء مع مغلي الأعشاب الطبيعية كما يلي:

المكونات

2 ملعقة من الروز ماري. 3 ملاعق قرنفل. 4 ملاعق حلبة. 5 ورقات غار. 6 ملاعق حبة البركة. 5 ملاعق كبيرة من بودرة الحناء الطبيعية طريقة التحضير

في إناء على النار يتم إضافة الروز ماري مع القرنفل مع الحلبة مع ورق الغار مع حبة البركة، ثم يتم إضافة 2 كوب ماء فوقهم. ثم يتم اشعال النار حتى تغلي تلك الأعشاب جيدا مع الماء، ويتحول لون الماء إلى اللون الداكن. ثم نترك تلك المكونات بعد الغليان لتبرد. ثم يتم أخذ مقدار نصف كوب من هذا الخليط بعد تصفيته جيدا من الأعشاب، ويتم عجن الحنة به جيدا حتى نحصل على عجينة سائلة. ثم يتم دهن الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالحناء، ثم يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك لمدة 3 ساعات. ثم يتم شطف الشعر جيدا من الحناء بالماء والشامبو. أسرار نجاح وصفة الحناء لتطويل الشعر يمكن إضافة بعض الخطوات المهمة لنجاح وصفة الحناء لتطويل الشعر من خلال تنفيذ ما يلي:

يمكن الاحتفاظ بباقي الماء المغلي الخاص بالأعشاب بعد تصفيته جيدا من خلال وضعه في زجاجة ذات بخاخ ووضعه في الثلاجة. ويتم رش الشعر بهذا الماء 5 مرات في اليوم. حيث تعمل تلك الأعشاب على تطويل الشعر بسرعة، ولا تحتاج إلى شطف أو غسيل بعد رشها على الشعر..